滙控多賺兩倍 復派季息

滙控首季列帳稅前利潤之所以按年大增逾87億美元，當中包括撥回與計劃出售法國零售銀行業務相關的減值21億美元，及收購英國硅谷銀行而確認的暫計增益15億美元，令集團首季以年率計的有形股本回報率（ROTE）高達27.4%，但扣除上述交易後，ROTE仍達19.3%。

集團指，有信心自今年起實現平均ROTE至少達到12%的目標，強調毋須依賴重大收購及出售的影響亦能達到。回購股份計劃擬於股東會後展開，惟有待批准後方可作實，集團有意於3個月內完成，又謂若資本處於合適水平，或於今年及往後進一步回購股份。

行政總裁祈耀年表示，有意維持今、明兩年派息比率目標50%，若盈利表現更佳，則全年派息可能會派多於50或51美仙。至於法國零售銀行業務出售遇阻，他強調仍與潛在買家洽商，冀最終可達成協議，但不保證交易完成。

平安資管：擔憂未減 本周市場焦點之一為集團壓軸登場的股東會，表決兩項已獲平保表態支持的特別決議案，包括承諾派息及推動管理層定期考慮結構性改革。祈耀年昨重申，提高該行的業績表現乃滙控及平保的共同目標，首季業績不論派息、回購或ROTE表現，皆反映集團現行策略正發揮效用，此乃提高回報的最佳方法。

平保旗下平安資產管理昨晚指，滙控季績改善乃由於多個一次性的項目及利率上升推動，完全沒有減少平安資管對其戰略和基本表現上的根本性擔憂，滙控有必要推動結構性的戰略重組改革，助其改善業績、提升價值、把握亞洲增長機遇。

滙控首季淨利息收益89.59億美元，按年多38.36%，按季則大致持平；淨息差1.69厘，按年及按季分別多50點子及一點子。集團對今年淨利息收入指引為最少340億美元，乃計入實施國際財務報告準則第17號（IFRS 17）的影響，並坦言利率前景雖仍正面，惟隨着利率上升，更多資金轉移至定期存款的壓力將持續。財務總監艾橋智指，香港每月有約1%存款轉移至定存，但隨着港元拆息回落並趨於正常化，轉移步伐或減慢，會密切留意。同時指出該行首季淨息差按季平穩，存款基礎穩定。

券商籲買 上望75元 季績出爐後，滙控續獲券商「祝福」。美銀證券指，管理層傾向在3個月內完成20億美元回購的目標，較以往回購步伐加快，將之解讀為今年最終回購水平或提高至35億美元，預期在2025年財年完結前，滙控回購規模料達125億美元，2023至2024年對股東分派總額（派息及回購）料為340億美元。

美銀證券又把滙控2023年股息預測上調8%，更估全年派息將按年多72%。按此推算，股息收益率料達7.6厘；同時把目標價由735便士，上調至765便士，重申「買入」評級。同樣給滙控「買入」評級的高盛，予其港股目標價75元。

滙控首季業績概覽 各業務除稅前利潤 滙控年內股價走勢