輪商精選：看升國航吼12265
內地復常後迎來首個五一長假期，市場憧憬消費行情熾熱，特別是出遊及消費零售業更被看高一線。有專家估計五一內地出遊人次將達2.4億人，若市場恢復到2019年的水平，將有機會創造1,200億元（人民幣‧下同）消費。
其實五一的樂觀預期早有迹可尋，以中國國航(00753)為例，公司公布今年首季收入勁升94%至251億元，虧損較去年同期的89億元，大幅收窄至約29億元，客座率和價格水平兩者皆升。業績公布前，國航股價跟隨大市向下，失守100天平均線，績後股價於7港元關角力。
技術上，國航股價維持上落趨勢，波幅於6.6至7.8港元間，不妨留意短線機會。如看好，可吼國航認購證12265，行使價9.18港元，12月到期，實際槓桿4.5倍。
紫金好友留意11023
國際金價高企，帶動金礦股業績表現，紫金礦業(02899)公布，今年首季營業收入749億元，增長15.7%，淨利潤按年跌7%至逾68億元，按季急增68%。好倉部署可留意紫金認購證11023，行使價14.9港元，8月到期，實際槓桿6.5倍。
美股方面，美國首季經濟增長1.1%，差過市場預期，美國聯儲局將於本周議息，利率期貨顯示加息0.25厘的機會超過八成。若擔心加息或不利市況表現，可留意對沖的準備，看淡道指可參考認沽證10814，行使價29,868點，9月到期，實際槓桿10倍。
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