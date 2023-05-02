專家樓評：公家位有「事故」 影響按揭審批？

近日有一套電影講述在大廈走廊發現「死屍」，由於擔心單位變成「事故」（事故單位），樓價大跌，全座大廈的人合力想運走該「死者」而引發一堆笑料。現實中，如果「事故」不是於單位內發生，算不算事故單位呢？真的會影響到按揭審批嗎？

其實現時香港法律上， 並沒有對事故（事故單位）進行嚴格定義，亦沒有單位的樓契上會註上「事故」兩字。不過銀行做按揭時會參考幾項資料，首先是估價公司提供的估價報告。其次，銀行亦會參看單位樓契，例如歷任業主中，有否在持有單位期間過身，若銀行查冊時發現單位註有「死亡證」，會看看上面的死因及死亡地點，如果死亡地點在屋內，而又屬非自然死亡的話，便有可能在估價或批出按揭上較審慎。

不過，若死者並非業主，這便要視乎該「事故」有否傳媒報道，以及事故嚴重性及轟動程度。若引發廣泛討論或迴響的事故，便極大機會影響到銀行下調單位估值，甚至拒絕提供估價及按揭。

如果是好像近日電影中的個案，「死者」就是其中一個單位的業主，但「死亡」地點在大廈公家範圍，這樣便要視乎「死亡證」是如何表達。過去曾有個案，由於「死亡證」中死因一欄註上「hanging」，但是死亡地點卻不在單位之內，於是這單位是否「事故單位」便有爭論了，其中有銀行原先計劃以正常估值，批出按揭，但在發現單位附有死亡證後，最終拒絕了該客戶的按揭申請。

接到個案後，了解到客戶的單位並不在坊間的「事故網」中，亦沒有任何新聞報道，且年代久遠，而在律師樓查到該「死亡證」前，單位的估值是完全正常，是以有銀行一度順利批出按揭，只是看到死因時，才於批出貸款前終止個案。

按經驗，這類「事故單位」是有大機會找到銀行願意接納申請，於是便為客戶爭取，最後有兩間銀行可批出按揭。

遇心儀單位向代理查問 由上述例子可見，建議大家遇到心儀單位時不單要留意銀行估價有否異常，亦要問清楚地產代理、管理處以及在網上查看，有否同座物業事故新聞。同時也可查冊看看單位過往持有的業主，是否在持有物業時離世，如有這類情況便要進一步了解離世原因及地點是否在單位內。

利嘉閣按揭代理董事總經理 黃詠欣