10大屋苑154刁縮33%

樓市焦點仍以新盤為主，加上二手低價放盤已消耗不少，以致二手交投持續轉弱。10大屋苑於4月最終錄約154宗買賣，按月再跌約33.3%，連續兩個月下挫，期內九成項目成交放緩。

黃埔花園少57%最弱 據中原的數據，該批屋苑於3月錄約231宗成交，上月數字明顯減少約77宗。期內以紅磡黃埔花園跌幅最大，全月錄約15宗，較對上一個月的35宗挫約57.1%，平均呎價亦跌約2.9%至約14,485元。

另外，有3個項目成交量按月跌幅超過四成，其中鴨脷洲海怡半島4月錄14宗成交，相比3月少約48.1%。東涌映灣園及沙田第一城兩個上車屋苑，交投也分別下挫約41.7%及40.9%，跌至上月的約7宗及13宗。

鰂魚涌太古城是上月唯一交投上升屋苑。中原趙鴻運表示，該盤全月錄20宗買賣，按月上升約11.1%，平均呎價跌約5.2%至約1.73萬元，主因是上月有較多質素較低的單位售出，包括部分無契盤及事故同層戶，拖累呎價下挫。

至於該批屋苑在過去3天假期錄16宗買賣，部分屋苑出現5月首宗個案，美聯鄭志燿稱，沙田第一城1座中層G室兩房戶，實用面積約327方呎，昨以560萬元一口價易手，呎價約17,125元。

嘉湖三房3年半貶42萬 而上述10大屋苑單計過去周六、日共錄14宗成交，按周增約55.6%。惟個別項目再現蝕讓，中原伍耀祖稱，嘉湖山莊樂湖居2座低層G室三房戶，以558萬元售出，呎價約10,182元，單位2019年9月至今貶值約42萬元。

其他樓齡較新的屋苑亦錄虧損，世紀21天生何子邦透露，屯門OMA OMA第1A座高層C室，實用面積約446方呎，兩房間隔，累減121萬元，以509萬元易手，呎價約11,413元。原業主持貨逾3年半帳蝕約70.7萬元或約12.2%。

中原伍錦基稱，將軍澳蔚藍灣畔1座中層F室以868萬元易手，呎價約13,272元，單位2017年4月至今貶值約12萬元。

上月10大二手屋苑交投情況