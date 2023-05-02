上月一二手樓市交投齊挫

新盤賣千伙減逾五成 踏入第二季，樓市交投反彈勢頭放緩，新盤市場於4月份錄得約1,000宗成交，較3月約2,100宗大減超過五成，自今年初連續3個月的升勢宣告斷纜。

回顧4月共有3個全新盤開售，合計沽出近500伙，佔同期整體一手交投近五成。當中，華懋集團旗下何文田站瑜一第1C期，於月初起推售，全月沽出約165伙，套現逾29.1億元，是本月最吸金樓盤。

University Hill周四次輪發售 此外，上月一手市場錄約19宗樓價5,000萬元以上的大額成交，按月少近四成。同時，一手市場上月共錄約16宗取消交易個案，按月減少約五成。

新地代理總經理胡致遠補充，兩張新價單折實平均呎價分別約16,525元及16,532元，屬原價加推，包括首度推出的開放式戶型。而第二輪銷售單位折實售價由325.43萬至1,114.68萬元，呎價約13,202至18,890元。

通關後首個五一長假期受惠上述新盤開售帶動下，過去3天累錄約190宗一手成交，對比去年同期未通關時錄得約80伙，大增超過1.4倍。

若單計5月首天，新盤市場錄約9宗買賣，當中University Hill以新高價招標售出一伙特色戶，為2座12樓A6室連平台及天台戶，實用面積851方呎，成交價約2,108萬元，呎價約24,771元，樓價及呎價雙破頂。