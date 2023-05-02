產經

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●內地3大造車新勢力「蔚小理」公布4月銷售數據。其中，理想汽車(02015)4月交付25,681輛新車，按年及按月分別增長5.16倍及23.3%。小鵬汽車(09868)同月交付量為7,079輛，按月增加1%，按年則減少21.36%。蔚來(09866)同月交付量6,658輛，按月減少35.8%，按年增長31.2%。其他新創車企方面，零跑汽車(09863)4月新車交付量8,726輛，按月增加41%。
●米蘭站(01150)公布，練美施已辭任公司主席兼執行董事，自4月28日起生效，理由是擬投放更多時間於個人事務，已確認與董事會概無任何意見分歧。
●澳門1至4月幸運博彩毛收入493.64億澳門元，按年增長141.4%；單計4月相關收入為147.22億澳門元，按年增長449.9%。
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