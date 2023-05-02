絲絲講場：鮑威爾收詐騙電話中伏

鮑威爾

香港人日日收詐騙電話，都收到麻木晒，但絲絲勢估唔到連美國聯儲局掌舵人鮑威爾都收到，仲要「中招」，變成國際大笑話之餘，更令人懷疑聯儲局其他嘅防騙、防盜、防黑客等保安措施係咪都咁不堪一擊。

俄人冒充澤連斯基致電 成件事係由俄羅斯官方媒體揚出嚟嘅，指名道姓講埋身份，話鮑威爾曾誤中電話騙局，同冒充烏克蘭總統澤連斯基嘅俄羅斯團夥進行通話，內容包括通脹前景到俄羅斯央行等一系列問題。

所謂有圖有真相，據媒體發布嘅影片，鮑威爾顯然誤以為真係同澤連斯基通電話，回答咗對方多個問題。影片分數個鏡頭，總共持續咗大約15分鐘。

呢位主管緊美國貨幣政策嘅大人物居然被揭中伏詐騙電話，發生咁醜嘅事，美國官方點「拆彈」呢？聯儲局發言人證實，鮑威爾今年1月同一位自稱是烏克蘭總統嘅人講電話，認為係一次「友好的對話」，出發點係「在這個充滿挑戰的時刻對烏克蘭人民予以支持」。絲絲覺得，起碼堂堂大國都夠膽認衰，係好勇敢嘅行為，再將成件事轉移到支持烏克蘭，呢啲公關手段尚算高明。

發言人仲話，當日通話唔涉及敏感或機密訊息，而且成件事已經提交畀相關執法部門處理，局方唔會再進一步置評。

原來，今次假冒澤連斯基係由兩位俄羅斯人Vladimir Kuznetsov同Alexei Stolyarov共謀作案，兩人都係俄羅斯總統普京嘅支持者，多年來已成功騙得多位外國政要與其交談，都算係電話騙徒之中嘅「高手」……

余絲韻