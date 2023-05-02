美企單月申請破產逾3.1萬宗

據美國破產協會公布的數據，截至2月，美國企業單月破產申請數量超過3.1萬宗，按年增加18%，而大型企業的破產申請按年更增83%，一共達到373宗。有大行發表報告，美國各地的小企業破產數量激增，超過了2020年以來的高位，同時估計2023 年的民營企業破產申請已遠超過疫情初期紀錄高位。

美國的經濟轉差，連帶擁有悠久歷史的老字號企業亦警告會有倒閉風險。擁有77年歷史的美國老字號家居用品製造商特百惠（Tupperware）在4月初提交予監管機構的文件中表示，對持續經營能力存有重大疑慮，正與財務顧問合作尋找融資維持周轉。公司指，若未能獲得額外資金，將沒有足夠現金營運，又指正探討裁員的可能性。

信貸緊縮或致衰退 事實上，隨着美國有3家銀行接連倒閉，陸續有經濟學家和投資者警告一場全面的「信貸緊縮」，有可能將當地經濟推向衰退。達拉斯聯儲銀行早前發布的月度調查報告中指，貸款需求指數已進一步下降至2020年5月以來低位，銀行業人士報告商業活動惡化，此項調查發現，貸款量下降，主要原因是消費貸款大幅收縮。與此同時，有學者認為銀行會收緊放貸標準，減少對家庭和企業的信貸發放。

有大行認為，破產威脅最嚴重的行業包括房地產、醫療保健、化學和零售行業，又指中小企經營如此艱難，可能是市場低估了美國企業的信貸困境，又指應對通脹壓力而採取的貨幣緊縮政策，亦是導致破產數量上升的主因。該行又指，對信貸緊縮的擔憂，勢將加劇違約率的上升。