經濟差喜好變 庫存過剩惹憂

Under Armour積極處理庫存過剩問題。

儘管多間運動休閒服裝品牌的銷售數據好過市場預期，但隨着美國零售銷售數據轉差，一直困擾服飾零售商高庫存問題，可能會為整個零售行業帶來隱患。有分析指，高庫存不單是受經濟轉差影響，亦受到消費者時尚喜好輪轉，加上以往高溢價「炒鞋」風不再等因素疊加所致。

Under Armour拒依賴促銷 美國潮流運動品牌Under Armour在早前公布最新財報中的庫存數據，明顯敲響了警鐘，第三財季的庫存價值增長50%，達到12億美元。面對庫存過剩問題，該企管理層指出，高庫存是整個行業都面對的難題外，又指目前庫存水平相對一間市值60億美元的品牌而言，其實相當正常，並坦言未來甚至有繼續提升的空間。

Under Armour管理層重申，公司一直在積極主動地處理過剩庫存，並不會過度依賴促銷或降價來處理，且會有策略性儲存季節性商品，到明年再出售。

至於兩大運動用品企業巨頭Adidas及Nike亦面對高庫存問題，近期有報告就指，Nike倉庫中目前持有價值93億美元的庫存，按年增長43%；而Adidas倉庫中持有價值67億美元的庫存，按年增長73%。龐大的積壓庫存貨物中，曾經帶給兩間運動品牌高利潤的運動鞋佔據了庫存貨物60%以上。

限量版「炒鞋」熱潮減退 有分析認為，疫情影響嚴重，導致全球運動鞋市場增速放緩，有研究指出2022年全球運動鞋銷售額總計1,524億美元，按年增長2.7%，但與2021年的19.5%相比大幅放緩，反映運動鞋市場高速增長的時期已經過去。

再者，消費者喜好的轉變，以往波鞋時尚周轉已結束，並被學院風休閒鞋類取代，加上以往運動用品巨頭慣用的限量版「炒鞋」營銷方式熱潮減，消費者收入減少下，溢價過高的運動鞋相比於日常必需品不再成為追逐購買的對象。