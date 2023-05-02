美國體品股神話難再？

宅經濟帶旺銷情 高通脹窒礙消費 新冠疫情陰霾漸退，但對全球經濟構成的打擊仍在，加上疫後市民更重視健康和保健新趨勢下，帶動一眾運動休閒服裝品牌的銷情。其中，擁有過百年歷史的美國運動用品製造商New Balance（NB）更強勢跑出，去年營業收入創下53億美元的新高；另一運動服裝巨頭Nike上季業績亦見雙位數增長。分析指，通脹令市民消費力下降，消費目標更集中結合時尚和實用的運動服品牌上，惟息口高企下，今年美國運動股的業績神話能否延續仍屬未知數。

NB主打波鞋 去年營收升21% 宅經濟帶動下，很多人的生活及消費模式改變，翻查各大運動品牌最新經營數據便顯而易見。New Balance董事長兼首席執行官Joe Preston早前在個人社交媒體上透露，即使去年美國經濟低迷，但公司營收按年仍增21%至53億美元，能夠在市場中脫穎而出，有賴公司一直推出不同系列的新品，去年更與紐約時尚品牌、倫敦滑板品牌等合作推出多個聯乘合作波鞋款，帶動銷量，同時亦大幅增加簽約運動員的數量，為旗下波鞋爭取不同的曝光機會。

New Balance對於今年發展充滿信心，該企指將繼續主打跑步波鞋，同時發力其他運動範疇上產品聯乘，例如與NBA球星合作推出籃球品類，以及與新興英國足球運動員合作推出足球品類。又指將加大在跑步以及籃球、棒球和足球等運動方面的市場營銷，期望藉此再提高市場份額。

Nike銷售佳 有信心去庫存 與此同時，Nike早前亦派發截至2月底止第三財季度業績，雖然季度純利按年下跌11%至12.4億美元，但收入123.9億美元，按年升近14%，高於預期的114.7億美元，每股收益0.79美元，亦高於預期的0.55美元。

在Nike季績中，除中國銷售額倒退7.68%之外，所有市場的銷售額均錄雙位數升幅，當中以北美增長27%最勁，歐洲、中東和非洲收入亦升17%。Nike管理層指出，愈來愈有信心庫存快將回復至健康水平，又預期下財季收入將會持平或出現低單位數增長，而全年度計收入有望錄得高單位數升幅。

除New Balance、Nike外，多間運動休閒服裝品牌，包括Lululemon Athletica和Crocs等都交出亮麗成績表，擦亮投資者目光。凱基亞洲投資策略部主管溫傑認為，在美國經濟增長放緩，加上多間運動休閒服裝品牌股先後創下新高營業收入的高基數影響下，來年的增長速度難免會有所減慢。他指，現階段對美國經濟表現毋須過分悲觀，現時市場判斷當地下半年會出現溫和經濟衰退，而且即使當地銷售出現倒退，但仍有強勁的亞洲區消費力去支撐這些企業的銷售。

美零售連跌兩月 消費審慎 惟當市場以為美國人消費信心恢復之際，美國零售市道卻連跌兩個月，3月零售銷售按月跌1%，較2月的0.2%跌幅明顯加劇，正式敲響警鐘。有分析認為，1月零售銷售大增3.2%後，消費者在支出方面變得愈來愈審慎。

有經濟學家預期，在退稅減少、疫情期間政府福利告終下，今年美國全年的支出將增長1.4%，較去年增幅削半，加上市場愈來愈多意見認為美國經濟衰退將在今年下半年開始，以及應對高企的通貨膨脹水平，居民已開始過「緊日子」，消費變得愈趨節儉。

New Balance將加大在跑步、籃球及足球等運動方面的市場營銷。 Nike早前公布的季度收入好過預期。 運動用品股營收表現