花旗冀港區商銀今年收入升15% 壞帳續低

花旗商業銀行香港區主管郭炬廷表示，港區商業銀行今年首季收入按年增長約三成，當中增長來自存款、費用收入及外匯等，新客亦增長11%。即使今年仍面臨通脹、利率高企、供應鏈混亂及地緣政治局勢等多項挑戰，他對今年前景仍感樂觀，港區商銀目標全年收入增長15%。

去年花旗港區商銀收入按年增11%，若不計首次公開招股（IPO）的新股上市及債券交易等項目，核心收入更增19%。郭表示，硅谷銀行（SVB）事件對市場情緒帶來影響，但許多去年推遲的交易目前進展頗為「實在」，冀資本市場今年有所好轉。另該行續透過提供主要銀行服務月費計劃吸客，預計費用收入今年增15至20%。

不過，郭坦言，客戶整體融資需求疲弱，貸款定價上漲空間有限，同時銀行取態較謹慎。惟他預期，貸款今年仍有輕微增長，強調壞帳受控，料今年壞帳水平維持低企。

值得留意是，該行早年設立「跨地域團隊」（Commercial Subsidiaries Group）把集團其他地區客戶帶來香港，郭指，目前增長較快的是美國、英國及南韓至香港業務走廊，收入去年分別增長45%、59%及1.93倍。

計劃兩年招聘百人 另按行業劃分，增長以醫療保健、生物科技、教育等新經濟行業居多，反觀傳統行業增長一般，希望往後聚焦更多新經濟及服務業，亦期望未來吸納更多英國客，但不一定要由母公司着手，而是可能直接向子公司招手。

此外，為了配合商業銀行環球目標自2021年起5年內收入翻倍的大計，港區去年已增兵48人，計劃今、明兩年合計再增兵逾百人，估計當中約七成乃客戶經理（RM）等前線人員。