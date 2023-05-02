宏利投資管理：康健護理基金啱避險

Steven Slaughter（左）冀今年其管理的基金可錄正回報。

一場世紀疫症，令康健護理基金成為市場近年關注重點。於醫療保健領域有逾30年投資經驗、長駐美國的宏利投資管理環球康健護理策略首席投資組合經理Steven Slaughter稱，康健護理行業屬防守性板塊，原因是這類公司有強勁的加價能力及低彈性需求（Inelastic Demand），預期隨着全球息口高居不下，不少投資者冀分散持股降低風險，而投資與康健護理有關的基金就正是選擇之一，同時冀今年其管理的基金可錄正回報。

截至3月底止，Steven Slaughter與團隊所管理的康健護理策略基金涉足逾50間公司，主力與製藥、生物科技、醫療保健及供應商與服務、醫療保健設備與用品等領域有關，其中最大持倉為美國藥廠禮來公司（Eli Lilly & Co.）及聯合健康集團（UnitedHealth Group Incorporated），佔比同樣6.74%；按地區劃分，美國佔比達76.21%。製藥行業佔其持倉35.34%，生物科技則在18.12%；而根據調研，他們有意減持製藥行業的持股，同時增持生物科技、醫療保健及供應商與服務相關行業。

擬調高內地投資佔比 說到對中國的投資，Steven Slaughter就指雖然現時中國的比重僅0.54%，但就擬調高中國投資佔比，惟不肯透露調升幅度，同時認為內地在上述範疇的表現驚人（Fantastic Innovation），亦對中央支持科研的力度印象深刻，只是礙於不少公司屬非上市性質，令他們無法沾手投資。

至於後疫情時代的新趨勢，他則指，疫苗及檢測需求確實會有一定回落，惟與此同時，治療減肥、血癌等藥物需求與日俱增，且全球人口老化都是行業契機。