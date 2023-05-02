港半年收入增24%靠圓匯貶

答案就是日圓貶值。其實期間兩個財政季度，同店銷售一個按年跌7%，一個按年升5.2%，門店數量「開3間、冚3間」下維持58間（去年7至12月），業績公告上說收入增長似乎不合理。

海外子企收入和盈利的匯率換算成母公司的列帳貨幣時，一般使用某一期間的平均匯率。

經營溢利仍未返疫前 參考Wind的資料，截至今年2月底止6個月，港元平均兌17.7日圓，而去年2月底止半年平均為14.58，以此推算，薩莉亞香港上半財年收入由約3.06億元，增長約2.48%至近3.14億元，平均每店每日收入3萬元左右。

不過，期內經營溢利約1,988萬元，按年增長約33%。當然，比起2019年8月底止財年的可參考範圍高峰約8,900萬元，還差得遠，某程度上也是香港經濟走出幽谷需時的縮影。薩莉亞上月把6月底香港門店指引由62家下調至59家。

事實上，薩莉亞社長松谷秀治談及為何不願加價時有句話值得商榷，就是日圓貶值提高海外業務列帳表現可以「拉上補下」。然而，去年底薩莉亞在內地的門店達374家，等於日本的35%，受惠內地復常亦是可期。

薩莉亞歷年香港營業額