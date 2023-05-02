吉野家搶客 牛丼炸物並重

迄今公布業績的幾間日本「外食業」巨頭，經營利潤率實在微薄，就連加價後客源優於預期的吉野家亦然，按照其最新公布的業績指引，8月底止6個月的經營溢利率指引僅2.06%，與薩莉亞財政年度相同的8月底止一年，亦僅2.4%，比薩莉亞低近一個百分點，因此扭盡六丑變陣，揭竿浩蕩進軍炸物，為「返鄉下」的港人獻上新猷。

分散美國牛肉漲價風險 過去日本央行擔心以日本企業的性格，不願把成本轉嫁消費者，可是「形勢比人強」，連環加價的吉野家旗下烏冬店「花丸」連續兩個財政年度錄得經營虧損。事實上，支撐集團盈利的牛肉飯代名詞「吉野家」也是泥菩薩過江，事關美國長期乾旱導致牧草長期短缺、畜牧養殖戶正在減少飼養量，招致美國牛肉等原材料居高不下，再漲的風險也不容忽視。吉野家常務董事小澤典裕亦坦言，水電費用上漲「前景極不明朗」。

正所謂「窮則變」，吉野家新一財年經營計劃當中強調「搶客最重要」，尤其是返頭客的返頭頻率，方法之一持續開發新產品，遂亮出「牛丼與炸物店並重」的旗號，還揚言炸物銷量要飆兩倍，透過改革餐牌和運作，務求兩分鐘內炸完出菜。之所以這樣做，一來要擴大客源，二來是「分散畜種風險」，減少業績被牛肉價格「卡脖子」的風險。其他招數除牛肉拉麵店等「新業態」，就是老生常談的數碼化。

壱番屋購沾麵店求突破 壱番屋可能由於主業收入過半來自加盟店的關係，一般管理及營銷成本佔收入比重比薩莉亞和吉野家低約20個百分點，經營溢利率遂較高，8月底止6個月和12個月的經營溢利率指引，分別為7.09%及8.06%。

不過，壱番屋也絞盡腦汁尋求新的增長點。繼去年開設咖喱麵包專門店，以及「逆輸入」海外CoCo壱番屋名物的「CoCoICHIBANYA WORLD」後，3月還收購了在大阪和京都經營8家沾汁麵店的「松井」（麺屋たけ井），同時冀藉主打健康的即食咖喱飯殺出血路。