FRB遭接管售予摩通 美股早段升121點

美國銀行業危機仍未結束，陷入經營危機的第一共和銀行（FRB）於昨日正式遭監管機構接管後，立即「無縫接軌」賣盤予摩根大通。摩通發表聲明指，其將接收FRB的全部存款（包括未受保存款）和幾乎所有資產，並承擔某些公司債務以外的負債。FRB是繼硅谷銀行（SVB）及Signature Bank之後，近期第三家倒下的美國商業銀行。

交易作價826億 聯邦存款保險公司（FDIC）稱，將在這次交易中分擔部分損失，料涉及成本約130億美元，惟這僅是臨時估計的數字。截至4月13日，FRB的總資產為2,291億美元（約1.78萬億港元），存款總額為1,039億美元。作為交易條件的一部分，FRB在全國84間分行會變為摩通旗下的分支機構，按正常營業時間重新開放。

摩通稱，將向FDIC支付106億美元（約826.8億港元）的交易作價，而今次收購將使其短期內錄得26億美元的稅後利潤入帳，惟預期未來18個月內，將產生約20億美元的稅後業務重組成本。另外，業務合併會在今、明兩年分別帶來額外5億美元的增量盈利。消息公布後，摩通股價周一早段曾升3.32%，高見142.84美元。

值得注意是，摩通曾連同另外10家大型銀行向FRB存入300億美元，以助後者補充不斷外流的客戶存款。換言之，倘FRB無人接盤，這些華爾街銀行存款亦會遭受損失，如今憂慮有望消除。摩通行政總裁戴蒙稱︰「政府邀請我們和其他人挺身而出，我們做到了。」他補充，今次交易雖對摩通整體盈利作用不大，但有助「進一步推進我們的財富業務戰略」。

美製造業PMI勝預期 與此前SVB被接管的程序類似，FRB也是先被監管機構接管後，再把公司資產打包賣給私營機構。換言之，摩通是向接管機構收購FRB，故持有FRB美股的股東並不會收到交易要約。FRB股票亦已於昨開市前停牌，停牌前股價曾跌近60%。

美股3大指數周一早段靠穩，道指曾升121點，報34,219點；標指升9點，報4,178點；以科技股為主的納指升15點，報12,242點。

另外，美國4月ISM製造業採購經理指數（PMI）報47.1，好過市場預期的46.8，惟仍處於收縮區間。其中，新訂單分項指數報45.7，較前一個月稍有改善。