美元料回軟 人幣兌每百港元睇上82

去年全球市場匯市經歷「逆向貨幣戰」，在俄烏戰事爆發下，美國聯儲局自2022年3月以來已加息9次，透過強美元壓低美國通脹。不過，聯儲局重視的通脹指標即3月個人消費開支（PCE）物價指數仍高過預期、首季經濟增速更放緩至僅1.1%，美國的滯脹風險持續上升。專家估計，匯市正經歷「風水流輪轉」的階段，非美貨幣正在抬頭，反之美元強勢或處強弩之末，排除有不可臆測的國際地緣政治風險爆發，否則單純以宏觀經濟而言，未來美元或會反覆回軟。

美恐衰退 資金部署沽貨 聯儲局將於本月4日公布議息結果，臻享顧問董事總經理王良享指，無論當局加息0.25厘抑或0.5厘，美元長遠向下趨勢應該不變。他指，現時市場多預期聯儲局本月加息0.25厘，倘若屬實，意味美國經濟在第二季末開始衰退，不排除當局第四季掉頭減息，資金則部署在美國經濟開始輕微衰退時沽美元，故認為今次加息就算可令美元輕微反彈，反映美元兌一籃子貨幣的美匯指數最多升至103水平便會止步，之後緩慢回落，長線或下試100大關。

敍利亞總統近日公開呼籲放棄美元，改以人民幣結算。對於先後有國家積極推動「去美元化」，他認為是進化的表現，但畢竟美元在投融資、儲備及貿易仍存在一定角色，而關鍵是美元相關地位能否遭削弱，所以估計「去美元化」將循序漸進。

華夏證券行政總裁王榮昆亦認為，近期加密貨幣走強乃避險資金推動所致，自從硅谷銀行（SVB）、第一共和銀行（FRB）及瑞信爆出危機之後，不少資金由地區性銀行轉泊加密貨幣、黃金及大型銀行。以「一哥」比特幣為例，他預期倘守得住每枚28,200美元，可維持在29,200至30,000美元上落。

人民幣方面，王良享就指雖然4月底有中國人民銀行官員開腔，強調結構性貨幣政策工具退出是平穩有序，加添了外界認為「人行取態與中國經濟增長掛鈎」，並推演出「美元跌、人民幣不會升太多」的看法，惟他個人卻對此不表認同，認為人民幣兌每美元現時仍被低估，尚未升夠。

他解釋，內地3月出口按美元計價比去年同期升近15%，反映加強對俄羅斯、東盟等地出口，可彌補向歐美出口的表現，加上假設內地民眾超額儲蓄傳導至消費及投資，料內地今年經濟實現5.5至6%的增長無太大問題。他估計，人民幣匯價或回復至去年上海封城前水平，即兌每美元重返6.4高位，即兌每百港元重上82水平。

日圓方面，隨着4月日本核心消費價格指數（CPI）仍高企在升3.1%，他認為這反映民眾實質收入「縮水」，所以日本央行新任行長植田和男「放鴿」言論「乃不負責任」，有必要收緊貨幣政策。

澳洲經濟望增2.3% 利匯價 商品貨幣方面，他最看好澳元，其次是加元，較弱則是紐元。他提到，由於澳洲消費、就業及商業信心過去兩個月不俗，疊加零售銷售數據呈正數，而且歐美銀行危機亦未波及至澳洲，相信澳洲經濟今年有望增2.3%，預期澳元將在66至70美仙上落。

至於加元雖受油價制約未必有太大升幅，但加拿大是首個暫緩加息的國家，反映其通脹控制政策奏效，估今年經濟增長亦有2%以上，美元兌加元或將在1.32至1.37區間徘徊。新西蘭方面，他料紐元兌美元僅會在60.65至63美仙窄幅上落。