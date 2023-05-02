金價長遠或漲一成 期油難現顯著升浪

與經濟周期息息相關的大宗商品價格，5月料仍難逃冰火兩重天的局面。其中，黃金價格今年以來氣勢如虹，尤其是美國聯儲局加息周期料屆尾聲，外界曾多次警告但被忽視的威脅如「灰犀牛」直衝大市，令市場避險情緒急劇升溫，資金湧入金市推高金價，刺激4月現貨金曾高見每安士2,048美元；反之，油價年內僅橫行拉鋸，兩者表現強弱懸殊。專家認為，金價後市仍可看高一線，油市則應避之則吉。

華晉證券資產管理投資總監馮宏遠認為，「今次金價應有能力企穩在2,000美元後再上」，亦與過去兩年多番觸及2,000美元關後輾轉回落的情況大有不同，原因是市場普遍預期美國經濟衰退將來臨，所以資金傾向規避風險（Risk Off），轉泊黃金及債市，有望推高金價創新高，長遠料見每安士2,200至2,300美元，換言之較現水平有至少10%上升空間。

黃金ETF上季吸50億 不過，他亦強調，由於現時黃金的投機倉位非常高，故不排除短線金價會先行回調，但料在1,950美元見支持。若聯儲局出乎市場預期大手加息，屆時走勢則另作別論。

值得留意是，數據顯示，今年首季投資者向全球最大的實物黃金ETF SPDR Gold Shares（GLD）淨流入6.53億美元（約50.93億港元），規模是自2022年首季流入72.9億美元以來季度最多，且去年各國央行購買的黃金數量按年增152%，總數達1,136噸，反映黃金成為大戶以至散戶避險的工具。

油價方面，早前以沙特阿拉伯和俄羅斯為首的石油輸出國組織及盟國（OPEC+）宣布本月起每日減產逾160萬桶，馮分析指，減產對油價刺激作用有限，不敢看好油價前景。

他解釋，由於美國能源部長格蘭霍姆（Jennifer Granholm）早前曾稱，美國須花幾年時間才能重新填滿戰略石油儲備（SPR），不排除OPEC+透過減產「耍花槍」以示不滿。

惟他指出，觀乎美國現時SPR已不太充裕，且創1983年來新低，故美國與油組現階段並非「要鬥夾高個油價」。歸根究柢，可能會因應經濟衰退的發展，再考慮對原油需求的影響，估計紐約期油只會在每桶75至80美元區間橫行，顯著升浪恐難重現。

銅庫存低 後市看俏 至於其他基本金屬價格走勢，他則認為應較油價為好，主要視乎內地復常後對相關資源的需求，其中銅價或較強。數據顯示，今年來全球銅庫存持續下降。截至4月18日，倫敦金屬交易所（LME）銅庫存為5.31萬噸，接近2013年來低位。