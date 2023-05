港股五窮月 勿看得太劣

近兩年均沒應驗 11染藍熱門值博

投資向有「Sell in May and go away」(即5月沽貨離場)之說,步入傳統的「五窮月」,港股會否凶多吉少?回顧近10年,恒指有6年在5月下跌,上升的則有4年。惟值得留意的是,恒指在最近的2021年5月和2022年5月,分別上升1.48%和1.54%,成功打破「五窮」魔咒,今年5月表現又將如何?