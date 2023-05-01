美10大宜居城市 劍橋破天荒登榜首

數據分析公司Niche近日公布2023年全美10大宜居城市排行榜，透過考量美國228個超過10萬人口的城市物價、居住成本、工作、安全、便捷程度、教育質素、社區多元化等多項指標，以及納入居民的整體居住評價，藉以找出最適宜人們居住的地區。

今年排第一至第10名的美國城市依次為麻薩諸塞州劍橋（Cambridge）、維珍尼亞州阿靈頓（Arlington）、德薩斯州伍德蘭茲區（The Woodlands）、伊利諾伊州內珀維爾（Naperville）、馬里蘭州哥倫比亞（Columbia）、加州柏克萊（Berkeley）、加州歐文（Irvine）、密歇根州安阿伯（Ann Arbor）、堪薩斯州奧佛蘭公園市（Overland Park）、華盛頓州貝爾維尤（Bellevue）。

名校林立 公共設施齊備 約有11.7萬人居住的劍橋首次登上此榜榜首。這裏是哈佛大學、麻省理工學院（MIT）等全球頂尖大學的所在地，同時區內公立學校的質素亦佳。因此，若論教育氛圍與教育相關就業機會，劍橋具備優勢。這裏亦有眾多具質素的餐館、咖啡店、酒吧，以及公園等公共設施，讓人們平衡工作與生活。然而，劍橋的生活成本亦屬於美國較高水平，使其在房地產和物價等項目上得分較低。

屈居次席的阿靈頓同樣有着靠近一流學府的優點，公立學校品質佳，社區亦高度多元化。惟由於當地樓價同樣不低，住房負擔能力方面讓其排名受到影響。

伍德蘭茲區在2022年位居榜首，但在2023年跌至第3位。這裏有適合家庭的各項設施，包括風景優美的自然保護區、公園、運河，亦有不少餐廳和包含不同種類商店的大型購物中心。當地低犯罪率、負擔得起的生活費用等優點，使這裏居民的整體滿意度相當高。

內珀維爾安全評分稍低 排名第4的內珀維爾有高質素的公立學校，但在夜生活、犯罪和安全方面評分稍低。至於排第5的馬里蘭州哥倫比亞是許多家庭和年輕專業人士的家園。

而美國總體排名第6的柏克萊位居灣區城市之首。許多人稱讚這裏有豐富的餐廳、公園、社區多樣性及有各種休閒活動。然而，也一些居民對這裏住房的可負擔性和無家可歸者問題表示擔憂。