向世界錢進：美國夢碎 富豪撤退

局勢緊張 去年高淨值人士流入高峰跌86% 人們相信只要努力奮鬥，便能實現在美國更好生活的「美國夢」，當地過百年來吸引全球各地精英及其後裔移居，把美國塑造成世界上最大的財富市場。然而，一份2023年美國財富報告顯示，愈來愈多富有的美國人正以前所未有的速度離開美國，在其他地方建立事業和家庭，以尋求更廣闊的發展空間。

美國目前擁有32%的全球財富以及全球36%、持有可投資資產超過100萬美元（780萬港元）的百萬富翁，僅紐約市的財富就超過大部分二十國集團（G20）國家。不過，據移民顧問公司Henley & Partners與國際研究機構New World Wealth聯合發布的財富報告，2022年流入美國的高淨值人士比疫情前的峰值水平大減86%，僅有1,500人。相比之下，從2013年到2019年，每年定居美國的富翁人數徘徊在6,400至10,800人之間。

轉投阿聯酋澳洲新加坡 至於阿聯酋、澳洲、新加坡、加拿大、瑞士依次成為高資產淨值人士去年的移民熱點，富翁人數淨增長由2,200至4,000人不等，壓過全球排名降至第6位的美國。

分析指，這一變化的關鍵原因在於美國國內近年出現的一系列問題，包括嚴重罪案率上升、緊張的政治局勢、性別和種族衝突升溫等，都令部分百萬富翁們的「美國夢」破滅而相繼選擇離開美國，當中尤以50至60歲的美國富豪佔比較多。再者，除了上述受美國富人們歡迎的熱門移民目的地，個別歐洲國家如葡萄牙、馬耳他、西班牙、希臘、意大利近年也為富人們提供相對完善的移民計劃，吸引他們移居當地。

Henley & Partners補充，去年公司的北美分部收到有紀錄以來最多的移民諮詢，比2019年疫情爆發前急增近4.5倍，反映更多美國居民正在考慮尋找新的移居地。

紐約仍膺全球最富有城市 儘管如此，美國紐約市依然位列全球最富有城市名單榜首，去年擁有約34萬名身家百萬美元以上的富豪。跟隨其後的日本東京及美國三藩市灣區排第2和第3位，百萬富翁人數分別為29.03萬名和28.5萬名。在全球50個富人最多的城市中，美國佔10個城市稱冠，中國有5個城市入圍居次席，澳洲以4個城市排第3位。

報告指出，紐約、三藩市灣區、洛杉磯（有20.54萬名百萬富翁）、芝加哥（有12.4萬名百萬富翁）、休斯敦（有9.85萬名百萬富翁）5個美國城市的百萬富翁在過去10年中增長逾70%。

不過，在美國範圍以內，百萬富翁人數增長最快的城市是德薩斯州首府奧斯汀（Austin），富人數目在2012至2022年間增長102%，該市目前有3.05萬名百萬富翁。佛羅里達州東南部的西棕櫚灘（West Palm Beach），以及亞利桑那州中南部的斯科茨代爾（Scottsdale）同期的百萬富翁人數亦分別有90%和88%的增長，目前各擁有9,400名和1.39萬名百萬富翁。

至於如果只計算身家10億美元（約78億港元）以上的富豪，以三藩市灣區最多，有63人，隨後是紐約、北京、洛杉磯、上海。