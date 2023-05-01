專家樓評：按息差距擴 準業主點揀？

今年樓市在多項利好因素支持下轉活，價量齊升，銀行按揭取態積極正面，申請量亦隨着樓市交投增加而明顯上升。然而，按現時息率環境，相信銀行之間的資金成本水平已存在較以往大之差異。

事實上，去年至今銀行同業拆息的升幅明顯大於最優惠利率（P），作為拆出或拆入銀行的資金成本自然有較大分別。現時市場按息現主要介乎3.375至3.625厘，個別按息達4厘以上，銀行之間的按揭息率及優惠的差距亦較以往大，按息差幅達到0.1至0.25厘，個別相差達0.8厘；銀行提供的現金回贈金額相差亦達貸款額之0.1至超過2%。那麼，是否按息愈低便是不二之選？

部分現金回贈更吸引 一般來說，用家均會傾向選擇按息最低之銀行，但除了按息，準業主亦可根據銀行現金回贈及審批時間和彈性，因應自身實際情況去衡量。

以個案為例，最近有A銀行提供之按息低至3.225厘，低於B銀行按息3.375厘，按息差幅0.15厘，但B銀行可提供現金回贈達貸款額2.3%，大幅高於A銀行可提供之1%回贈，差幅達貸款額之1.3%，以500萬元按揭額計，回贈相差達65,000元，這個數目已等同可彌補超過8年0.15厘息差金額，用家考慮到8年內可能早已再轉按或轉換物業，故此正在考慮選用銀行B，以便享有較吸引的銀行回贈金額。

然而，無論A銀行及B銀行仍遲遲未批出按揭，成交期在即，申請人心急如焚，期間B銀行向申請人指出其入息證明不足，要求申請人提供更多文件，另邊廂A銀行評估入息證明的方式彈性較大，終成功批出按揭，結果申請人不再等B銀行審批結果而接納了A銀行按揭貸款。

要顧及銀行審批時間 在比較按揭優惠方面，不同銀行或會因應其目標客戶提供形形色色的額外優惠，例如銀行或會向其大額存款客戶、按揭保險計劃申請人、屬於綠色環保建築的按揭物業又或其他類別的特定客戶提供額外獎賞。

從上述個案可見，除了按息及按揭優惠的衡量，銀行審批時間、方式、要求和彈性，亦需因應實際情況一併考慮。例如近日有個別按揭優惠較吸引的銀行礙於已累積大量處理中的按揭申請，導致審批「塞車」，審批按揭的時間因而延長，若果申請人的新居成交期較短，有機會未必可趕及批出個案，用家在申請按揭時不妨同步考慮其他銀行選擇以策安全。

中原按揭董事總經理 王美鳳