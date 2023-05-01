商品分析：工業金屬靜待需求復常

全球工業周期向下，加上內地疫情防控措施放寬後經濟復甦以消費需求尤其是服務業帶動，不如以往那樣集中於基建和房地產投資，令能源和工業金屬等商品需求在4月未如市場期望般強力反彈。4月商品綜合收益指數累跌0.75%，為該指數連續第5個月下跌。

油價料下半年反彈 內地經濟增長重心的改變，對商品價格有顯著影響，最明顯的例子就是鐵礦石。過去一個月，新加坡期貨交易所的鐵礦石價格從每噸125.3美元下跌了16.8%，至每噸104.3美元。下跌主要原因是佔全球鐵礦石需求70%的內地鋼鐵生產商需求減少所致。

同樣地，紐約期銅於4月期間向上挑戰每磅4.2美元不果後，掉頭下跌了5%，單計上周也下滑了2.2%。儘管面臨挑戰，於智利聖地牙哥舉辦的世界銅業大會強調，未來10年全球對銅的需求仍不斷增長，需要開發新銅礦才能滿足。

然而，短期之內，全球經濟放緩及內地經濟復甦偏重於依靠服務業，對銅價仍然構成壓力。現時仍然維持對銅價的長期看漲態度，但銅價上漲可能需要更長時間才能實現。

過去一星期，原油價格持續下跌，布蘭特期油和紐約期油價格已跌回4周前石油輸出國組織及盟國（OPEC+）減產前的水平。同時，用於重型卡車和建築設備等重型機械的柴油面臨需求放緩，導致煉油利潤降低，煉油廠減少生產，進而引起原油需求下降。預計布蘭特期油將繼續在每桶80美元水平波動，直至下半年需求出現反彈。

金價方面，經歷3月到4月初的暴漲後，過去兩星期維持橫行，上周五每安士收報1,990美元，而整個4月只累漲1.1%。

白銀價格上周亦基本持平，收報每安士25美元，惟4月的表現優於黃金，主要是得益於最近發布的《2023年世界白銀調查》，該報告估計白銀於今年將連續第二年供不應求。目前而言，對黃金和白銀等貴金屬仍持看漲態度。

小麥供應仍然充裕 由於美國、加拿大、歐洲和俄羅斯等主要北半球產區對農作物生產及收成持樂觀態度，加上烏克蘭糧食走廊協議雖未能得到延長，且俄羅斯已多次威脅退出該協議，但目前散裝乾貨船仍然能夠繼續在烏克蘭港口裝上小麥出發，供應國際市場，導致巴黎和芝加哥商品交易所的小麥價格創下新的周期低位。

總結4月，原糖價格在農產品以至各種商品中脫穎而出，期糖上周升8.3%，整個4月更累漲20.8%。緊接其後的是阿拉比卡咖啡，雖然上周動力有所減弱，下跌了3%，但整個4月仍然上升了9.5%。

（上述僅為市場資訊提供，不構成投資建議）

盛寶金融大中華區市場策略師 黃永輝