市場另倡3方法 每款均存缺陷

除了鑄造「萬億硬幣」之外，坊間亦有不少提議，可以讓美國政府「解決」債務上限危機。正如「萬億硬幣」一直遭到美國財長耶倫的反對，各種試圖繞過國會繼續發債的方法，都有着不同程度缺陷。不過，當情況到了最壞的地步，有3大方法也許能讓美國政府繼續籌集資金，避免政府因此而停擺。

1. 發行溢價債券 恐破壞聲譽 雖然美國法律對財政部的「整體債務水平」設定了限制，但同時賦予了財政部在構建債務方面的廣泛自由裁量權。因此，最近流行的一個想法是發行新債券，其固定利率比現有債務高得多。這樣作為名義債務金額的「本金」會大幅縮水，而「票面利率」大幅上升，理論上可以在不提高債務上限的情況下繼續發債。

名義上負債大減 舉例而言，假如目前發行的一年期美國國債本金為100美元，票面年息為5美元，意味到期時財政部累計須償付105美元（本金+利息）。在同等條件下，新發行的溢價債券可以是本金5美元，票面年息100美元，那麼到期時同樣要還105美元，只不過名義上政府的「負債」只有5美元；因為國債的發行是按市價（以競拍形式賣出），故實際上財政部仍能收取遠高於票面本金的金額。

然而，這種做法可能會破壞財政部長期以來在債務信用管理方面的聲譽。過去數十年來，美國國債發行的運作原則，是讓公眾提前準確了解財政部將拍賣的證券種類、拍賣時間和數量，從而讓市場隨着時間推移建立對這些債券的信任和需求。這又反過來確保了財政部獲得最便宜的融資。

拍賣慣例的突然改變將顛覆這一切，可能會在很長一段時間內損害人們對美國債券的信心，並使債務成本更高。專家亦指出，引入一種將需求不確定的新型債券，可能會帶來更大的風險。IVI Capital Management投資總監Kenneth Tremain表示︰「雖然這提議可能比鑄造一萬億美元的鉑金硬幣更好，但仍然是一個壞主意。」

2. 削開支先還債 勢步入衰退 目前美國財政部雖然會重新續發到期債券，但已停止發行新債，一旦資金耗盡，政府將會停止運作。有意見認為，政府可以優先償還一部分「債務」，而停止其他應繳款項（如支薪予聯邦政府員工、採購訂單、社會福利、其他營運支出等）。這樣做的話，政府的核心職能也可以維持一段時間。

不符合AAA信用評級 不過，政府一再辯稱他們無權執行這樣的計劃，即使財政部有權執行，也很難有序地執行。即使根據優先計劃繼續償還債務，延遲繳付其他款項也將嚴重損害美國的信譽。

國際惠譽評級表示，這種做法並不符合美國政府仍然擁有的「AAA」信用評級。此外，財政部不付款會對經濟產生重大影響，因為不僅是政府總支出會直接減少，如果普遍家庭突然沒有收到應有的聯邦福利，民眾消費信心也會大幅下降，從而有可能立即讓經濟陷入衰退。

3. 訴諸憲法 或掀債券拋售潮 有學者認為，債務上限本身就違反了美國憲法第14條修正案，因為該修正案包含了「美國公共債務的有效性……不應受到質疑」這一段內容。

需由最高法院審理 這種理論的支持者認為，這項修正案變相授權了美國總統處理一切債務的權力。然而，若要訴諸法律系統的話，難度不比讓兩黨達成共識容易。這種做法需要由最高法院審理，在此期間，美國的債權人應該不會無動於衷。

債券持有人在不明朗因素的圍繞之下，很可能會拋售手中的債券，導致美國國債的孳息率暴漲。這種動盪反過來可能會影響更廣泛的金融市場，繼而波及經濟。

使用憲法修正案廢除債務上限是否能夠在法律上可行？即使可行，這對於美國的政治體系會產生怎樣的影響？有意見也指出，這種做法可能會導致憲法危機，金融市場仍將動盪不安。