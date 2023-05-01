華一線城市甲廈未回暖 上海空置率逾17%

內地4大一線城市的甲級寫字樓市場未全面回暖，雖然各大企業以至民眾已伴隨回歸常態化的生活工作節奏，北京、上海、廣州及深圳經濟總量正逐步恢復，但今年首季4個一線城市甲級寫字樓整體空置率改善空間卻不多。代理行提醒，今年商廈供應力度將增加，將為寫字樓租賃市場帶來一定壓力。

企業租賃上季傾向觀望 仲量聯行發布的今年首季深圳甲級寫字樓數據顯示，空置率基本保持平穩，按季微降0.4個百分點至22.7%。不過，該機構發現，一些企業於季內僅重啟甲廈的問詢和實地考察，目前仍有企業處於觀望狀態，或繼續採取降本增效的策略，傾向於在更多行業和經濟利好釋放後，再伺機而動。

對不少有人員增聘和辦公空間擴張計劃的企業來說，成本節約型搬遷方案依然是主流，對於租賃甲級商廈更精打細算，這也導致首季寫字樓市場租賃成交量並未隨實地考察數量增多而明顯回升。該代理行相信，首季租賃成交主要來自於去年下半年受疫情影響而遞延至今的需求，增量需求佔比相對較小。

除了仲量聯行之外，戴德梁行亦有追蹤上海、北京等主要城市。受較高供應量的影響，滬市首季甲級寫字樓整體空置率升至17.31%，按季上揚0.61個百分點；平均租金基本穩定，首季甲級寫字樓平均租金每方米8.11元人民幣。

戴德梁行中國區項目及企業服務部總裁魏超英表示，儘管去年受疫情衝擊，但上海經濟總量仍保持內地經濟中心城市榜首之位，新設企業數量整體仍見增長，惟需留意寫字樓市場供應增加的壓力。據該行曾發表報告，上海料有許多因之前疫情而推遲的寫字樓項目計劃於今年進入市場，有可能新增超過200萬方米的優質供應。

北京未來3季供應續增 該行預計，今年北京寫字樓市場將迎來供應高峰，單計首季新增約13.4萬方米，令北京甲級寫字樓總存量升至1,316.6萬方米，而全市空置率按季微升0.8個百分點至16.8%，估計未來3季還有77.6萬方米的新增供應投放市場。

第一太平戴維斯華北區研究部董事李想亦指，首季北京寫字樓市場活躍度明顯改善，表明潛在租戶已重啟選址搬遷計劃。但整體而言，租戶選址策略仍較謹慎，新租、搬遷、擴張需求尚未完全釋放，北京甲級寫字樓市場目前仍處於恢復期。由於去年累積的空置面積疊加目前仍待恢復的租賃需求，迫使商廈業主在降低空置率、租金議價空間方面，也承受着較大的壓力。

即使疫情不再是寫字樓市場的絆腳石，但各行各業所面臨的復甦難度與所需時間卻不盡相同，因此企業的租賃需求也相應地產生了差異化。高力國際提到，廣州新增項目於首季實現較高預租水平，故整體空置率僅按季緩慢上漲一個百分點至16.4%，惟預計今年末廣州甲級寫字樓體量將突破750萬方米。在市場需求中性釋放的前提下，全年空置率或將被推升約4個百分點。