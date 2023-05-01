調查：亞太零售商擴張首選內地

香港復常通關，惟環球經濟不穩，連續兩個月都有國際零售品牌宣布撤出本港零售市場。美國連鎖波鞋及運動服裝集團Foot Locker於3月指，要調整亞洲業務，將關閉所有在港的零售店，緊接4月，南韓連鎖化妝品牌ETUDE House亦退出香港市場。有報告指，內地一線城市為零售商跨境擴張目的地首選地點，其次才是香港。

Foot Locker港6分店將結業 早前宣布全面撤出香港零售市場的Foot Locker，現時在港有6間分店，分別位於尖沙咀裕華國際大廈的旗艦店，以及旺角家樂坊、九龍灣德福廣場1期、沙田新城市廣場3期、元朗YOHO MALL形點1期及屯門市廣場1期，預計未來會陸續結業。

其中，裕華國際大廈租用4層，多年前以月租約230萬元承租。該公司亦於2020年10月以每月約200萬元，租用家樂坊地下，面積近兩萬方呎，為新冠疫情爆發期間本港較大宗的舖位租賃個案。

Foot Locker解釋，今次調整亞洲業務旨在精簡業務並專注核心區域。除了港澳地區，新加坡及馬來西亞業務亦會轉為特許經營模式，南韓地區業務仍會維持。北美地區方面，將於2026年之前關閉約400間門市，未來並會推出新概念店，將聚焦個別的運動鞋消費群組。

此外，十多年前大舉進軍本港零售市場的ETUDE House於4月亦宣布撤出香港市場，關閉旗下6間專門店。該公司早於2012至2013年進駐香港，並於旺角及銅鑼灣開設地舖門市，當時以約100萬元搶租銅鑼灣地舖，惟近年已陸續收縮，只剩商場舖位，如旺角朗豪坊、紅磡黃埔花園聚寶坊、奧運站奧海城2期、將軍澳Popcorn 2期等。

另方面，早前世邦魏理仕發表的《2023年亞太區零售租戶調查》指，內地一線城市為零售商跨境擴張目的地首選地點，其次才為香港及新加坡。

該報告顯示，市場氣氛轉趨正面，亞太地區零售商普遍對前景更為樂觀，佔約72%預計銷售額將在2022年的基礎向上升，即使成本上漲，約71%的零售商仍然計劃開新店。

偏好購物中心及優質街舖 調查亦指，零售商傾向租購物中心及主要商業街道的優質零售舖位，惟與一線地段相比，二線街道租金較低，故零售商對二線街道的興趣有所增加，由2021年佔約23%，升至今年約37%。

儘管前景樂觀，惟成本上升仍是零售商面臨的一大挑戰，受訪約87%零售商表示，生產及僱員成本的增加為最關心問題，其次分別佔約67%與約66%，擔心勞動力短缺及經營網上業務成本上升。

所以零售商對業務擴張仍持謹慎態度，僅佔約57%有計劃擴大現有市場足迹。該行指，截至去年12月，本港核心區街舖整體空置率仍處於15.4%的高位，租金亦由2019年中大幅下跌超過40%，故當前的零售租賃市場仍然有利於租戶。