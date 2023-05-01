全球併購交易額首季縮近五成

環球央行持續加息對抗通脹，加上歐美銀行業危機及對經濟衰退的擔憂，金融服務商Dealogic數據顯示，今年首季全球併購活動收縮至2020年第二季、即新冠疫情爆發初期以來最低水平，季內全球併購金額僅錄5,820億美元，按年下滑48%，按季跌27%；交易宗數削至8,774筆，按年及按季分別少27%及11%。

數據顯示，首季整體併購活動規模偏小，且本地交易居多，交易額價值超過20億美元的併購佔季內全球公開披露金額約45%，遠低過2021年初高峰的58%。

歐洲瀉68% 26年最差 按地區劃分，預期步入經濟衰退的北美區併購交易額季內按年縮減44%，至3,002億美元，交易宗數削24%至3,026筆，但依然是併購交易最大貢獻的市場。至於捲入俄烏亂局及瑞信爆煲事件的歐洲市場表現更差勁，併購額急瀉68%至870億美元，是26年來最差季度。

亞太區方面，即使內地重新開放邊境，併購額亦跌30%，至1,765億美元；單計中國，季內交易額跌至2020年首季之後最少的677億美元，交易宗數更只有616筆，創2009年首季之後最低。

交易活動集中在醫療保健、能源和房地產等更具防守性行業，季內美國藥廠輝瑞以460億美元收購癌症藥物公司Seagen，乃首季最大規模的一筆交易，推動醫療保健板塊併購交易上季達到990億美元。反觀裁員消息不絕於耳的科技行業，併購交易金額同期縮水至1,120億美元，只有去年同期的三分之一左右。

通脹地緣局勢礙融資 Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP美國併購部聯席主管Jim Langston表示，通脹壓力未如預期般迅速消退，加上地緣政治緊張局勢仍然存在，融資市場的混亂正在加劇，認為基本面可能還需要一段時間才會好轉。

Roth MKM首席經濟學家Michael Darda則表示，市場對中國重新開放充滿熱情，帶動風險資產去年底至今反彈。目前的交易活動可能是由此產生的溢出效應，惟隨着經濟步入衰退，併購活動將受到衝擊。