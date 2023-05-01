國際品牌撤走 難返高峰

Foot Locker因調整亞洲業務，宣布撤出香港。

專家：港購物天堂不再 中港全面通關，大量旅客重返，惟國際品牌零售店反而撤出本港市場，有專家認為，對內地客而言，香港已不再是購物天堂，開實體店舖並不划算，故相信數年後大型國際連鎖零售商所佔比例仍未可返回高峰期，甚至只能達到一半水平。

近年網上購物興起，消費模式已較疫情前改變，會否對舖位市場復甦構成影響？香港浸會大學會計、經濟及金融學系副教授麥萃才稱，現時內地網購已十分方便，削弱內地旅客來港消費意欲，對內地客而言，香港已不再是購物天堂，部分行業增設實體店未必划算。

但他認為，香港舖位供應有限，市場具有需求，而且很多行業都需要舖位才能運作或作為展覽場所，如鑽石、鐘錶及首飾等店舖，不會受到網購影響，客人購買奢侈品一定會到實體店。反觀較便宜的衣履鞋襪品牌，承租能力較弱，不排除部分商戶會減慢或放棄開舖。恢復通關對舖位市場有正面幫助，舖位租值從低位反彈，但短期內難望可回到高峰期水平。

細企進場 舖租或彈五成 資深投資者黎永滔也指出，國際性大連鎖店需求有數據支持去重返市場，惟現時有關數字滯後半年至一年，相信該等大品牌要兩至3年才會恢復，但屆時相信亦只達高峰期的一半至約70%。

他相信，該類大型連鎖品牌未來開店的面積不會如過往的規模，旗艦店面積較以往為小，主要是與網上購物業並行，顧客可以接觸實體貨品，之後再在網上選購。而不少較小型的公司已趁復常時積極租舖，不少已開業或正在裝修，不少位於油麻地、旺角及尖沙咀地區，本地品牌亦打頭陣，以迎接五一假期。

他預期，今年本港舖位租金可由低位飆升約五成，例如一個舖位疫情爆發前，月租約50萬至60萬元，疫情期間低位租金只約10萬元，市場復常租金料可回升至約30萬元。

此外，中原（工商舖）董事總經理潘志明亦指，過去數年舖位市場受疫情影響，網購大行其道。隨着中港通關及防疫措施取消，各行業已開始在市面上尋找舖位，相信受網購盛行因而減慢擴充，甚至放棄實體店的商家僅佔少數。

網購盛行礙時裝業開店 他解釋，香港地理上與內地不同，有很多高樓大廈，地舖數量相對較少，而且不少品牌都設有實體店再配合網購雙線發展，即使減慢擴充步伐，也會有其他新增品牌對舖位有需求，不過，他預期，網購只對部分時裝運動品牌，價格較低的消費品有較大影響。

近期零售區域已逐步回復正常，相信舖位租金於上半年平穩發展，難再出現大幅劈租情況，下半年租金將見回升，升幅料約5至10%水平。

至於盛滙商舖基金創辦人李根興指，香港復常後，本地商戶最先睇到開舖機會，遂紛紛搶租舖位，而環球經濟仍不理想，國際品牌要市況穩定下來才會重新進駐，相信要待明年才會出現。

黎永滔