港資轉攻海外 內企進駐

廖創興購倫敦收租物業 儘管香港已經重新開放邊境，但過去3年的嚴格防疫措施，已讓不少外國企業選擇撤離香港，加上近年本港移民潮愈演愈烈，且遍及各行各業，對社會影響逐步浮現，港資公司亦逐步退場，加速布局海外業務。

港設總部外企數目連跌3年 不僅如此，市場對於資金及人才外流的憂慮難以平息，事關外資駐港意欲減弱，政府統計處調查顯示，截至去年6月初，母公司在境外的駐港公司數目為8,978間，按年減71間，是2018年來首次跌穿9,000間。以香港為地區總部的境外公司共1,411間，亦較前一年減少46間，連跌3年，較2019年同期累減130間。反觀中國駐港公司繼續增加，由2018年的1,591家，增至去年的2,114家。

現時在港營商的企業亦應留意到，港府將於2025年5月1日起取消強積金對沖機制，且不設追溯期。當局會構建及推行資助計劃，向僱主提供為期25年、總額超過330億元的資助，分擔僱主遣散費和長期服務金的支出。至於強積金供款有否調整供款下限空間，積金局相關檢討已完成，並向政府提出建議，局方6月會到立法會交代最終決定。