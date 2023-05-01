港資轉攻海外 內企進駐
廖創興購倫敦收租物業
儘管香港已經重新開放邊境，但過去3年的嚴格防疫措施，已讓不少外國企業選擇撤離香港，加上近年本港移民潮愈演愈烈，且遍及各行各業，對社會影響逐步浮現，港資公司亦逐步退場，加速布局海外業務。
馮氏傳分拆服裝業務星上市
利亞零售(00831)母公司馮氏集團近年明顯縮減在港上市公司的版圖，包括利豐、利邦及利標均先後退市，目前只有利亞零售仍然掛牌。上月外媒傳出集團正打算把旗下高端服裝零售業務Branded Lifestyle Asia安排到新加坡上市，該等業務早年在星洲成立，目前估值或約5億美元，並計劃集資逾一億美元，料最快今年成事。馮氏未有回應上述報道，惟消息指有關上市事宜仍在探討中，故未有定案。
至於老牌華資家族上市公司廖創興企業(00194)則選擇進軍英國，上月宣布出資4,400萬英鎊，向英國Aviva Life等多名賣方，購買持有英國精品店林立的倫敦Mayfair牛津街341至349號Barratt House的收租物業權益。集團指，鑑於對疫情後全球經濟復甦持樂觀態度，認為此次收購乃進一步拓展其國際投資物業組合的機會。
港設總部外企數目連跌3年
不僅如此，市場對於資金及人才外流的憂慮難以平息，事關外資駐港意欲減弱，政府統計處調查顯示，截至去年6月初，母公司在境外的駐港公司數目為8,978間，按年減71間，是2018年來首次跌穿9,000間。以香港為地區總部的境外公司共1,411間，亦較前一年減少46間，連跌3年，較2019年同期累減130間。反觀中國駐港公司繼續增加，由2018年的1,591家，增至去年的2,114家。
現時在港營商的企業亦應留意到，港府將於2025年5月1日起取消強積金對沖機制，且不設追溯期。當局會構建及推行資助計劃，向僱主提供為期25年、總額超過330億元的資助，分擔僱主遣散費和長期服務金的支出。至於強積金供款有否調整供款下限空間，積金局相關檢討已完成，並向政府提出建議，局方6月會到立法會交代最終決定。
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