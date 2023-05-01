華製造業PMI收縮遜預期

中國製造業活動再陷收縮，國家統計局公布，4月製造業採購經理指數（PMI）回落至49.2，按月下降2.7個百分點，遜於市場預期的51.4，相隔3個月來再次跌穿50盛衰分界線。當局服務業調查中心高級統計師趙慶河解釋，4月受市場需求不足和首季製造業快速恢復形成較高基數等因素影響，製造業PMI景氣水平回落。外媒分析指，內地工業復常備受挑戰。

原材料庫存續減 從企業規模看，大、中、小型企業PMI均失守50水平，反映企業減少生產。其中，以大型企業PMI降幅尤為明顯，按月跌4.3個百分點至49.3，而中、小型企業分別降至49.2和49，低對上一個月1.1個百分點和1.4個百分點。

構成製造業PMI的5個分類指數表現計，全數按月回落，當中僅生產和供應商配送時間指數高於盛衰分界線，即製造業生產保持擴張，以及原材料供應商交貨時間持續加快。新訂單指數跌幅最明顯，按月跌4.8個百分點至48.8，顯示製造業市場需求回落；原材料庫存指數表現最差，降至47.9，反映製造業主要原材料庫存量繼續減少；從業人員指數為48.8，按月亦跌0.9個百分點，表明製造業企業用工景氣度下降。

另外，4月非製造業PMI為56.4，按月雖跌1.8個百分點，但仍處於50以上的擴張範圍，反映非製造業保持較高景氣水平。同月綜合PMI產出指數54.4，按月跌2.6個百分點。

考慮到上周披露的中國工業企業利潤跌勢未止，有分析相信，主因全球經濟需求疲弱下，導致內地工廠產出下滑；同時境內消費者物價溫和放緩及存款暴增，亦引發需求仍然不足、內生動力不強的憂慮。