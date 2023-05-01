聯儲本周加息0.25厘機會逾八成

美國銀行業危機餘波未了，第一共和銀行（FRB）面臨賣盤命運，或再掀起市場波瀾，特別關注這場危機最終會否波及其他領域。所幸的是，美國的加息周期料已接近尾聲，或多或少有助回復市場信心。聯儲局將於本港時間周四宣布議息結果，市場預期今次有逾八成機率會加息0.25厘，亦很可能是本輪貨幣政策緊縮周期的最後一次加息。

FRB傳賣盤 風險堪憂 反映利率期貨市場的芝商所FedWatch工具顯示，交易員押注本周加息0.25厘的機率為83.9%，不加息機率則為16.1%。考慮到銀行業危機捲土重來，加上此前公布的經濟增長數據遠遜預期，惟同時通脹回落速度卻明顯不夠快，意味聯儲局的貨幣政策正處於兩難。

富國銀行指出，最近數據表明消費者開支在過去數月失去增長動力，且愈來愈依賴貸款和存款，而不是靠收入支撐消費，這是「不可持續的」。該行認為，美國經濟將於下半年步入「溫和衰退」，又指物價回落的幅度不足以讓聯儲局改變貨幣政策走向，故本周亦將繼續加息。

另邊廂，受累利率上升、資產錯配等因素而陷入危機的FRB，據報在監管機構介入下將會賣盤，成為繼硅谷銀行（SVB）及Signature Bank後又一倒下的主要銀行。美國前財長薩默斯警告，FRB風險或會傳染給其他銀行。在他看來，銀行危機就如同「森林大火」一樣，預防比起火勢開始蔓延後才救火容易得多，監管機構要盡快行動。

經濟前景方面，他認為經濟需顯著放緩才能令通脹回落，加上通脹仍高企，「很明顯，聯儲局5月要繼續加息……鑑於新出現的信貸問題，6月是一個懸而未決的問題」。

Arm傳已遞美上市申請 本周焦點還包括周五公布的美國非農就業數據、失業率等。與此同時，上市公司業績期還未結束，除了科技巨頭蘋果公司（Apple Inc.）的業績壓軸登場外，不久前才出訪日本的股神巴菲特，將於周六出席旗下的綜合企業巴郡的年度股東大會。

新股市場亦有重大消息，軟銀旗下的英國晶片設計專利公司Arm據報已秘密遞交在美國的上市申請；研發ChatGPT的人工智能實驗室OpenAI據報近日獲得3億美元融資，估值達270億至290億美元，比兩年前140億的估值最多翻了一倍。

本周環球財金焦點