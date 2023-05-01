滙控首季料多賺逾倍 小股東兩議案將表決

滙控首季淨利息收入料達88.5億美元（部分按IFRS 4或IFRS 17基準計算），按年升26.48%，惟按季料跌7.6%，淨利息收益率亦料由去年第四季的1.74%，回落至1.64%。另預期信貸損失（ECL）平均數料為9.71億美元，按季亦減31.96%。

大摩估今年回購234億 值得留意的是，管理層早已預告復派季度股息，又表明提前於今年5月公布首季業績時，考慮視乎適當的資金水平進行回購。分析員預測滙控首季普通股權一級資本比率將達到14.4%，為接近中期目標範圍頂部；滙控季息之平均數料為每股0.08美元。

摩根士丹利預測，滙控今年股份回購規模30億美元（約234億港元），當中10億美元在本周公布業績時宣布。摩根大通預測，滙控今、明兩年的派息及股份回購，相等於其市值兩成，但基於不利宏觀狀況及利率周期，預期派息及股份回購上望空間有限。

專家：檢討策略提升價值 不過，市場焦點還是滙控周五召開的股東會，屆時將討論及投票表決由香港小股東提出的兩項特別決議案，即每年固定派息及推動管理層定期考慮結構性改革。惟滙控、獨立投票顧問Glass Lewis及ISS均已呼籲投反對票，加上特別決議案通過的門檻高達75%，市場普遍預期難以通過。

意博資本亞洲有限公司管理合夥人、香港股票分析師協會主席鄧聲興表示，雖然成功率可能只有一半，小股東不妨投贊成票表態，他認為，這兩份議案皆對小股東有利，尤其是策略檢討並非只限分拆，就算議案不獲通過，亦可以引起滙控的關注，從而推動管理層提升公司的價值。他又表示，集團董事局多數由管理層組成，與股東的利益未必一致，議案或可改變這局面。

滙控亞洲業務近年來貢獻集團大部分利潤，反觀歐美市場進貢極低甚至屢錄虧損，集團業績可說是被歐美業務拖累，部分股東難免認為自身利益受損，加上地緣政治風險近年不斷升溫，大小股東對業務重組的訴求更烈。