虛銀連蝕3年 出招扭虧

Livi料貸款增長帶動收入 Mox冀2024年達收支平衡 本港的虛擬銀行開業至今已有3個年頭，惟成績表仍是「滿江紅」！儘管加息周期下各行利息收入均有明顯改善，但8間虛銀2022年度業績合計虧損規模僅按年收窄約3.73%，仍高達33.95億元。對於未有一家虛銀能擺脫蝕錢宿命，各有不同因由，惟業界更關注於他們何時扭虧為盈。

理慧銀行（Livi Bank）去年12月底止全年錄虧損7.15億元，按年擴大7.25%，堪稱「燒錢王」。Livi主席兼非執行董事劉承鋼於年報中坦言，目前仍處投資階段，惟相信隨着其貸款產品組合不斷增長，可帶動收入可觀增長。

位列去年第二大虧損排名的虛銀Mox亦蝕6.31億元，但虧損按年收窄8.15%。Mox行政總裁胡博思（Barbaros Uygun）更指，「所有關鍵指標都展示我們正朝着正確的目標邁進」，致力在2024年達到收支平衡。

8行去年共吸300億存款 在一眾虛銀中，平安壹賬通（PAOB）虧損最少，按年大幅收窄26.68%至1.56億元。事實上，除了Livi及富融銀行（Fusion Bank）外，其餘6間虛銀的虧損均有所減少；Fusion去年多蝕22.55%。

值得一提是，眾安銀行（ZA Bank）去年淨服務費及佣金收入更達8,164萬元，按年大增逾一半，惟按公平價值計入其他全面收益之投資證券於除稅後的公平價值變動虧損擴至3.34億元。據該行發言人解釋，相關收益變動屬正常現象，預期該未實現的投資損失將於未來進一步收窄。

受惠加息周期，8間虛銀去年淨利息收入全數轉正。PAOB及ZA Bank的淨利息收入更錄倍數增長，分別升1.79倍及1.21倍。

同時，全港虛銀去年共吸納逾300億元的客戶存款，其中ZA Bank續成為「吸金王」，存款按年增加29.8%至91.71億元，Mox則以83.65億元緊隨其後，按年飆升55.64%。

貸款業務方面，Mox客戶貸款按年勁升6.09倍至50.3億元，而信貸減值亦增3.64倍至1.07億元；ZA Bank客戶貸款上升93.96%至48.8億元；天星銀行（Airstar Bank）卻出現收縮，去年僅錄客戶貸款8.01億元，按年減14.04%。

PAOB擬拓零售餐飲商貸款 匯立銀行（WeLab Bank）調整其存貸策略以控制成本，去年存款按年減少12.46%至19.77億元，反觀貸款規模則狂飆1.83倍至14.1億元。面對傳統銀行逐漸數碼化轉型，該行行政總裁李家達認為，傳統銀行因要顧及不同渠道而受到束縛，相反虛擬銀行集中於數碼化，在產品設計及創新上存有一定彈性，故需好好把握優勢。

專注中小企業務的PAOB行政總裁費軼明指出，該行將開拓更多的應用場景與銀行服務，計劃年內推出一些惠及從事本地零售與飲食中小企的貸款產品，進一步擴展虛擬銀行生態圈。