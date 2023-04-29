樓市逆風未止息 死抱辣招誰得益

去年香港樓價跌15%，而繼去年末季港樓負資產宗數按季爆升近22倍至逾萬宗後，今年首季在經濟重啟樓市反彈下，再錄逾六千宗負資產，且次季以來樓價已呈「彈散」，樓價指數再度向下。

目前評論升息周期言之尚早，樓市供應增加而需求受壓下，信心危機與市場供求扭曲積累的隱患絕非等閒。港府繼續「留意」、「觀察」，不作為，當本地經濟再轉弱，全球經濟逆風下半年殺到，樓市失救後果自見真章。

對港人而言，樓市負資產重臨，誠然是可怕的事，皆因上一次樓價大跌浪，造成2003年負資產爆升、銀主盤、破產個案急增，樓市金融高危、失業、通縮，百業景氣環環相扣，經濟如墮煉獄的景象，是可一不可再！

去年第四季，樓市負資產重上萬宗，港府說風險可控；今年首季，即使經濟重開釋放需求，令樓價反彈，負資產仍逾六千宗，當中主要是高成數按揭。死抱「辣招」的港府，可以將數據解讀成負資產下降，問題並不嚴重。

但實際上，次季以來樓價升勢無以為繼，甚已掉頭向下，銀主盤數量增加，地區住宅空置率上升。是否要見到季度負資產再破萬、工人失業、按揭斷供個案上升、銀行警報風險，港府才需要有所作為，慢慢再考慮如何撤銷早已過時的「辣招」？最怕到時市場信心崩潰，狂瀾難挽，尤其是國際地緣政治風險本身就不利房產投資，今年下半年外圍歐美經濟好可能步入衰退期，利率周期尚不明朗，物業作為大額投資，價格易跌難升。

地產界已表達「撤辣」穩樓市的訴求，皆因新盤滯銷、二手劈價、官地流拍，樓價跌勢未止。地產商為保資金流轉，新盤減價促銷，拖着樓價向下，這幾年以高成數按揭上車的物業變成負資產，雖則說沒斷供一般銀行不會主動要求補差價，但以目前內外景氣判斷，非但負資產業主憂慮收入不保，用家上車亦更卻步。

更何況未來港府建屋供應將大增，到底樓價跌至哪一水平，才是港府認為的合理水平，須要出手穩定，實有責任向市場參與者交代施政基礎。不同的房屋供應與需求、利率與經濟景氣變化，大大影響私營企業投資覓地建屋的意願，除非港府打算改變樓市結構，未來以公營房屋供應主導，否則得顧及樓市營商環境，免得樓市投資大煞車，百業受累，更遑論要實現長遠住屋目標。

說到底，香港人口老化，這幾年逾廿萬就業人口離港，帶走了巨量的資金和購買力，本就令樓市底子大打折扣。未來港府是要重奪樓市供應主導權，也得審慎處理供應問題，以免誤判市場景氣與購買力，過猶不及，同樣足以帶來經濟災難。

如無意外，港樓首季價量反彈已完成，次季確認復挫，下半年跌浪有延續之勢，加上中美緊張局勢隨時升級，外資正遠離香港這「風眼」。牌面如是，還說可憧憬正在打壓樓市炒風的鄰城資金轉戰港樓撈底，未免對號入座，站在懸崖邊仍感覺良好！最不希望港府樓市政策失敗，再次換來港人噩夢！