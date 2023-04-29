簡訊一覽

●中國電信董事長柯瑞文表示，公司把握「雲為核心」，旗下「天翼雲」已成為全球最大的營運商雲、內地最大的混合雲，作為國雲的框架已經基本成型，今年中國電信雲業務收入將超過千億元人民幣。

●香港證監會與中國證監會舉行定期高層執法合作會議，探討跨境執法合作，雙方同意就重要個案展開協同調查，並透過實際案例建立協同調查機制，且推動本港及內地警方打擊跨境證券違法行為，繼續保持高效合作，研究在執法合作中出現各類具體問題。同時計劃於通關後，恢復為證監會及中證監執法人員舉辦面對面聯合培訓。

●瑞士央行行長Thomas Jordan表示，在瑞士信貸倒閉後，必須對瑞士銀行業監管進行檢討，未來法規將必須迫使銀行業持有足夠的資產，以可作為使用現有流動性工具的抵押品，惟警告要避免權宜之計。