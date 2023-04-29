Snap收入差過預期 股價瀉

經濟疲軟讓企業繼續削減廣告開支，社交媒體Snapchat母企Snap（美：SNAP）今年第一季收入按年下跌近7%至9.88億美元，不僅差過市場預期，公司在股東信指出內部預期第二季進帳10.4億美元，即較去年同期跌約6%，同樣較分析師預期為差。消息拖累該股盤後重挫近兩成，周五早段瀉19.9%，報8.41美元。

該企於上季錄得淨虧損3.28億美元，按年收窄8.6%。季內全球每日活躍用戶（DAUs）3.83億人，按年多15.36%，主要是歐美地區以外增長26.66%至1.9億人；每位用戶平均營收（ARPU）為2.58美元，按年跌19.37%。

該企行政總裁Evan Spiegel表示，正着力加快收入增長，並利用機會改善廣告平台，以提高其廣告合作夥伴的投資回報率。

Pinterest料次季表現遜色 圖片分享網絡平台Pinterest（美：PINS）第一季收入6.02億美元，按年增長4.81%，勝預期。惟該企表明即使廣告市場正在回穩，仍存在不確定性，又預期第二季收入增長與去年第四季的4%相若，低過市場預測的6.15%。該股盤後跌逾13%，周五早段跌17.45%。

該企首季虧損2.08億美元，較去年同期的虧損528.1萬美元擴大。期內全球每月活躍用戶（MAUs）按年增長6.92%至4.63億人，高過市場預測；ARPU為1.32美元，按年少0.75%。