英特爾上季虧損破頂 仍看好下半年

受產業周期低谷所拖累，美國半導體公司英特爾（Intel）上季收入按年大跌36.16%至117.15億美元，金額為2010年第四季以來新低；期內股東應佔虧損更達到27.58億美元，規模創下歷史新高。話雖如此，英特爾的管理層仍「大派定心丸」，堅稱下半年業務前景樂觀，並預期庫存會減少、毛利率將會回升至40%以上。公司股價早段曾升9.07%。

庫存積壓 毛利率僅34% 英特爾於截至4月1日的財季內，毛利率只有34.2%，按年大跌16.2個百分點，部分原因是庫存積壓所致。管理層在業績會議上表示，下半年陸續會有更多積壓的庫存出貨，這些產品理論上會以100%的毛利率賣出；加上預期需求改善可以提升產能利用率，這些因素最終都會幫助毛利率反彈。

行政總裁蓋爾辛格表示，半導體行業通常會在下半年表現較好，加上庫存及公司執行能力的改善，對下半年業務「愈來愈樂觀」。不過，本季度的業績恐怕仍會受壓，料收入介乎115億至125億美元，以中位數計相當於按年跌21.56%；毛利率亦會進一步跌至33.2%。

就分項數據而言，英特爾上季業務是一如以往地差，即使在近期人工智能（AI）崛起的大趨勢下，其數據中心及人工智能業務收入亦按年大跌38.78%至37.18億美元。而收入比例最高、包括中央處理器（CPU）在內的客戶計算業務收入則下跌38.13%至57.67億美元。

晶片法案不確定性降低 英特爾作為有多年歷史的美國「本土」公司，是當前美國政府《晶片法案》的重點扶持對象，只可惜該企業務、技術發展一直都「不爭氣」，長期輸給海外的競爭對手，美國亦不得不向南韓等地的半導體企業招手。然而，南韓晶片業界卻因為該法案要求分享經營數據等條款而有顧忌。

及至近日，南韓產業通商資源部、美國商務部發表聯合聲明，同意把晶片法案的「不確定性降到最低」，包括避免公司提供過多的訊息、不與美國政府分享超額利潤等；雙方亦同意在晶片出口管制方面合作。換言之，可以預期有更多海外企業將得到美國政府的補貼設廠，長遠亦會削弱英特爾在這方面的唯一優勢。