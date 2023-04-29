歐GDP季增0.1% 德未脫險

受能源危機後遺症、高通脹及銀行業危機3大負面因素夾擊，歐盟統計局昨公布，歐元區今年第一季度國內生產總值（GDP）初值按季增0.1%，增速低於市場預期的0.2%，但仍好過去年第四季時持平表現。而第一季度GDP初值按年增長1.3%，增速連續第4個季度放緩，亦低於預期的1.4%。

至於歐元區其他國家表現，作為歐洲經濟火車頭，德國經濟表現仍然疲弱，第一季度GDP初值按季持平，好過前一季度萎縮0.5%，但就遜於市場預期的增長0.2%。而近期因為退休制度改革而在當地引發巨大爭議的法國，經濟表現反而相對地平穩，今年第一季GDP初值按季增0.2%，符合市場預期。

法國西班牙有驚喜 荷蘭國際集團（ING）發表報告指，雖然德國第一季GDP表現未算脫險，但歐元區內的法國和西班牙GDP表現有驚喜，加上天氣比預期中和暖、能源價格回落、中國經濟重啟等因素帶動下，料歐元區經濟不會進入市場預期的衰退。但由於歐元區各國經濟表現不一，德國更處於經濟衰退邊緣，這種莫大分歧會令歐洲央行在採取貨幣刺激措施時更為艱難。

報告又指，短暫的工業復甦和近期的薪金增長，都會逐步帶動歐元區經濟增長在短期內進一步加快，但需留意美國若然真的步入經濟衰退後所帶來影響，預期歐元區經濟將會在明年進入低增長階段。