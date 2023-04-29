日取消利率前瞻指引 每百Yen低見5.74港元

每百日圓兌港元走勢

備受外界矚目的日本央行新任行長植田和男，「處男下海」首次主持議息會議，一如市場預期並無調整貨幣政策的寬鬆立場，惟取消利率前瞻指引，不再承諾維持利率在現時或更低水平。議息結果出爐後，日圓兌每美元匯價跌幅不斷擴大，曾挫逾2%，一度低見136.49的逾7周低位，折合每百日圓兌港元報5.74算。

日本央行昨公布議息結果時間，明顯快過以往。今次不但維持基準利率在歷史低位負0.1厘，同時將10年期國債收益率目標維持在零水平附近，及繼續在每個工作日保持購買10年期日本國債的規模不變。

東京核心CPI升3.5% 高過預期 不過，央行已預告，將會用一年至一年半時間檢視貨幣政策指引，但強調有必要的時候會繼續實施量化及質化貨幣寬鬆（QQE）和孳息率曲線控制（YCC）政策，以達至物價通脹2%的目標及金融市場穩定。植田和男指，當前通脹趨穩的可能性上升，過早收緊政策的風險更大。

值得留意是，在經濟前景方面，央行政策委員會下調了2023財年實質經濟增長預測，由早前估計的1.7%調低至1.4%；撇除新鮮食品但計及燃料成本的核心消費者物價指數（CPI）預測則升至1.8%，2024財年更估升2%，比此前預期均高0.2個百分點。無獨有偶，昨日總務省統計局公布的東京4月核心CPI按年升幅為3.5%，如剔除新鮮食品和燃料成本的雙重核心CPI（CPI）更按年升3.8%，為40年來最高。

至於日本3月工業生產按月增0.8%，略高於預期的0.5%；期內零售銷售按年升7.2%，同樣高於預期的升5.8%。

雖則央行昨在聲明中稱，該國經濟不確定性極高，並需密切關注金融、外匯市場走勢及其對日本經濟和物價的影響，但市場普遍預期日本經濟漸趨回暖下，央行確有必要修改幣策。

GIC斥62億購日物流資產 因此，大行巴克萊預期，日圓勢將踢走美元重奪「頭號避險貨幣」地位，原因是有迹象顯示，日圓作為避險貨幣的地位正在升溫。該行又料，日本央行未來幾個月會取消YCC政策的展望，利好日圓匯價，料圓匯明年首季或升至123兌每美元。

至於海外資金近期亦趁圓匯低企掃入日本資產。外媒報道，新加坡政府投資公司（GIC）以逾8億美元（逾62億港元）由黑石集團收購日本物流資產組合，包括日本平均使用年期為5年的6個倉庫，據悉，上述資產由大和房屋工業（Daiwa House Industry Co.）開發。