亞馬遜首季轉賺247億

雲業務增速放緩 預警續跌 股價曾挫5% 美國科技巨擘業績連番報捷，最新有全球最大網購平台亞馬遜扭虧為盈，截至今年3月底止首季，賺31.72億美元（約247.41億港元），去年同期則蝕38.44億美元；惟與此同時，增長引擎雲服務（AWS）的收入卻連續5個季度增速放緩，上季僅升15.79%，加上管理層在業績電話會議上警告，4月雲業務增速繼續減慢，隨即惹來市場憂慮業務前景，拖累亞馬遜股價周五早段曾跌4.99%。

業績公告顯示，亞馬遜上季純利已經計及對電動車企Rivian普通股投資的稅前估值虧損5億美元，而去年同期該項目虧損為76億美元。本期整體每股盈利31美仙，高於市場預期的21美仙。

投資AI帶旺廣告業務 收入方面，整體按年增長9.37%至1,273.58億美元，高過市場預期的1,245億美元。至於按分部業務收入劃分，雲服務有213.54億美元，廣告收入升20.71%至95.09億美元，兩大數字均較預期為佳。國際業務及北美業務收入分別為291.23億美元及768.81億美元，按年升1.26%及11.02%。

但若轉換另一角度來看，分部業務經營利潤率表現參差。其中，雲業務經營利潤率僅24%，跌至2017年第二季以來最低，北美業務則連蝕5季後轉賺，經營利潤率為1.2%；而亞馬遜的經營利潤率及經營利潤分別為3.7%及47.74億美元。

對於集團首季純利和收入均高過預期，惟雲業務表現卻大不如前。亞馬遜財務總監奧爾薩夫斯基（Brian T. Olsavsky）直指，主因近月經濟環境充滿挑戰，所以預期及至第二季相關支出將更加謹慎，而4月集團雲業務收入增速，亦將較首季低約5個百分點。

另亞馬遜行政總裁賈西（Andy Jassy）補充，指集團正從修建新的倉儲設施和分發中心轉向長期投資，以便為雲計算業務提供更多基建資金；又強調他們的廣告業務繼續強勁增長，主要是得益於所投資的AI，有助用家閱讀相關廣告訊息，反過來又為品牌帶來了異常強勁的結果，所以集團亦正對大型語言模型進行投資。

員工人數按季減7.6萬 此外，值得留意的是，在科企裁員潮持續之下，亞馬遜截至3月底止員工人數按季下跌約7.6萬，至146.5萬人，減幅遠比集團早前公布的裁員2.7萬人為多；而首季營運支出增長約9%，料屬至少10年來最低增幅。管理層同時預期，今季收入將介乎1,270億至1,330億美元，符合市場預期的1,298.3億美元。

亞馬遜首季業績概覽