滙豐調高今年內地GDP預測至增6.3%

內地4大一線城市首季經濟增速陸續出爐之際，官方會議亦強調今年以來內地經濟增長優於預期，引來投行滙豐研究出手提高全年經濟增長預測，將此前估升5.6%，加速上調至6.3%。該行指，消費仍是經濟復甦主要推動力，料未來數字維持強健，全年可實現雙位數增長，該行亦分別上調第二及三季經濟增速預測至8.5%及5.9%。

北京、上海、廣州及深圳上季地區生產總值（GDP）按年分別升3.1%、3%、1.8%及6.5%，深圳GDP規模與京滬兩市之差距正在縮小，上海以1.05萬億元（人民幣‧下同）稱冠。

跨境收付勿低估匯率風險 不過，中銀證券全球首席經濟學家、前國家外匯管理局國際收支司司長管濤提醒，跨境貿易以人民幣結算的比重雖然進一步上升，有助於更好管理人民幣匯率的風險，降低貨幣錯配，但人民幣跨境收付不等於人民幣計價，不宜因此低估匯率波動風險。

管濤指，境外機構直接匯入人民幣，投資境內人民幣金融資產，對於境內主體而言屬於人民幣對外負債，不存在貨幣錯配；但對境外投資者來講，其負債是外幣、資產是人民幣，仍然存在貨幣錯配。他又指，若外部衝擊發生，境外投資者風險偏好下降，並因此減持人民幣資產，相關資金要麼存放在境內，或直接以人民幣匯出，而後者好大機會在離岸市場購匯，影響人民幣匯率走勢。

人幣6連跌 創個半月新低 在岸人民幣已連跌6個交易日，昨日收報6.9284兌每美元，與中間價一樣，創逾一個半月收市低位。為維護月底流動性平穩，人民銀行周五進行1,650億元，單日淨投放770億元，連續第11日淨投放；總結本周，人行共淨投放4,260億元。