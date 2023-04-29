萬達兩企列負面觀察
房地產企業財務狀況會否惡化，視乎銷售業績能否回穩之餘，融資渠道順利與否亦屬關鍵。國際評級機構惠譽最新決定，將大連萬達商業地產（萬達商業）及其全資子公司萬達商業地產（香港）列入負面評級觀察名單。
惠譽分別把萬達商業的「BB+」長期外幣發行人違約評級（IDR）、萬達香港的「BB」長期外幣IDR、高級無抵押評級及其擔保美元票據的評級列入負面評級觀察名單，主要反映了珠海萬達商業管理集團在港上市的不確定性。惠譽料，萬達商管的首次公開發行（IPO）將在5月進一步明朗，但如果IPO延遲到2023年以後，萬達商管將不得不向上市前投資者支付股權回購在內等款項，估計總額將達400億元（人民幣‧下同）。
恒大地產債准延期付息
過去一季，中資房地產開發貸款增速提升，截至今年3月底止，中國人民銀行公布，房地產貸款餘額53.89萬億元，按年增1.3%，比去年底增速低0.2個百分點，而整個首季增加規模達6,718億元，佔同期各項貸款增量的6.3%。惟個人住房貸款增速回落，個人住房貸款餘額38.94萬億元，按年僅微升0.3%，增速比去年末低0.9個百分點。
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