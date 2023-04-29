惠譽分別把萬達商業的「BB+」長期外幣發行人違約評級（IDR）、萬達香港的「BB」長期外幣IDR、高級無抵押評級及其擔保美元票據的評級列入負面評級觀察名單，主要反映了珠海萬達商業管理集團在港上市的不確定性。惠譽料，萬達商管的首次公開發行（IPO）將在5月進一步明朗，但如果IPO延遲到2023年以後，萬達商管將不得不向上市前投資者支付股權回購在內等款項，估計總額將達400億元（人民幣‧下同）。