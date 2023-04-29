中石油多賺12% 埃克森利潤破頂

上季集團原油平均實現價格每桶75.98美元，按年跌11.94%。儘管如此，仍實現油氣當量產量4.52億桶，增長4.89%，其中內地油氣當量產量4.02億桶，上升3.28%；海外油氣當量產量4,940萬桶，升20.19%。油氣和新能源業務更實現經營利潤409.96億元，增長5.66%，主要由於原油、天然氣銷量增長所致，且單位油氣操作成本按年減2.31%，每桶降至僅10.57美元。

雪佛龍上季收入超預期 不過，受成品油毛利減等因素影響，首季煉油化工和新材料業務實現經營利潤84.7億元，按年跌21.3%；天然氣銷售經營利潤為101.36億元，按年上升13.3%，主要由於國產氣銷售及終端零售業務利潤增加。

另邊廂，美國上市石油巨頭雪佛龍公司今年首季營業收入達507.93億美元，超市場預期，盈利達65.74億美元，主因下游業務盈利狂飆逾4倍至18億美元，彌補能源價格以及石油和天然氣產量的下滑；而埃克森美孚首季利潤更創下114.3億美元新高，按年升1.08倍，亦優於市場預期，因石油及天然氣產量克服能源高位回落的影響。

世銀估大宗商品價跌21% 惟世界銀行發布的大宗商品市場展望報告指，大宗商品市場今年一直受壓，無論能源、食品及金屬價格年初以來均出現大幅下跌。整體而言，年初至今大宗商品價格已累跌14%，較去年6月受俄烏戰事影響下創出的歷史高位回落約32%。世銀預計，今年大宗商品價格將下跌21%，將是自新冠疫情爆發以來最急速的跌勢，並於2024年保持穩定。