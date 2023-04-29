中銀首季減值前經營溢利漲14%

淨利息收入增長39% 期內，計入外匯掉期合約的資金收入或成本後的淨利息收入為118.67億元，按年增長39.3%；淨息差為1.5厘，按年擴42點子，主要是集團把握市場利率相對去年同期處於高位的機遇，積極主動管理資產及負債，帶動貸存利差擴闊，以及平均貸款規模增長。

反觀淨服務費及佣金收入按年下跌17.8%至25.05億元，主要由於投資市場氣氛淡靜、進出口下跌，加上經濟復甦仍處於初期，對中間業務收入的利好因素尚未完全反映，貸款、證券經紀、基金分銷及管理、保險、匯票和繳款服務等佣金收入下降。

不過，全面通關有助提振消費氣氛及旅遊，帶動信用卡及買賣貨幣佣金收入上升，信託及託管服務佣金收入亦有所上升。且首季宏觀前景轉好，預期信用損失模型參數有所改善，減值準備淨撥備按年減6.26億元，僅錄2.93億元。

若與去年第四季比較，該行提取減值準備前淨經營收入按季升9.2%。惟港元市場利率較上季度回落，加上存款競爭激烈，存款成本維持高企，貸存利差收窄，計入外匯掉期合約的資金收入或成本後的淨息差按季回落15點子，淨利息收入按季跌9.1%；淨服務費及佣金收入按季升25.1%。

另外，金管局昨公布，3月貸款與墊款總額上升0.2%，首季升0.9%。其中，在香港使用的貸款（包括貿易融資）在3月上升0.5%。

上月港元外幣存款升 同月認可機構的存款總額上升0.9%，其中港元及外幣存款分別升1.2%及0.5%；首季存款總額及港元存款分別升0.5%及2.6%。人民幣存款方面，3月底止為7,941億元人民幣，按月下跌2.4%。