內銀首季淨息差齊縮

受人行多次下調LPR拖累 惹人關注的是，受內地人民銀行多次下調貸款市場報價利率（LPR）及存量貸款重定價等多個因素拖累，上述6家內銀的淨息差按年全線受壓。除了郵儲行的淨利息收益率仍能「保2」，大部分內銀跌破1.8%，其中交行的淨利息收益率更低見1.33%，拖累其淨利息收入按年跌4.4%。

交行解釋，該行資產受LPR多次下調等因素影響，導致貸款收益率按年跌幅較為顯著，同時，存款繼續呈現「定期化」的趨勢，並受美元加息等因素影響，令同業負債的相關成本按年上升，引致整體負債成本率有所上行。

此外，工行淨利息收益率按年跌33點子至1.77%，亦累該行淨利息收入跌逾4%至1,684.12億元。反觀非利息收入500.49億元，增長1.02%，其中手續費及佣金淨收入404.86億元，下降2.86%，主要是受資本市場波動影響，客戶投資理財風險偏好下降，導致資產管理、代銷基金收入下降較多。

建行及農行淨利息收入同告下跌，唯獨中行及郵儲行淨利息收入按年上升7.01%及0.99%，惟前者手續費及佣金淨收入263.32億元，跌0.79%。

大部分銀行不良貸款增 資產質素方面，大部分銀行的不良貸款餘額較去年底增加，其中工行、建行及農行錄得逾百億元不良貸款增長，較去年底分別增164.21億元、168.02億元及168.36億元，至3,375.91億元、3,096.27億元及2,878.98億元。

然而，不良貸款率表現穩定，工、建、農行分別企於1.38%、1.38%及1.37%，較去年底持平。交行及郵儲行不良率較去年底降低0.01個百分點及0.02個百分點，中行則降0.14個百分點至1.18%。

另建行指，首季資本和流動性保持穩健，風險防控紮實有效，受歐美銀行風險事件影響有限，又透露旗下建信住房租賃基金（有限合夥）收購資產規模超過85億元，已與北京、天津、重慶等地政府相關主體設立子基金。

6大內銀首季業績概覽