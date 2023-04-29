美上月PCE通脹4.2%高過預期 道指早段揚

美國聯儲局最為重視的通脹指標──個人消費開支（PCE）物價指數於3月按年增長4.2%，略高過預期，較2月回落0.9個百分點。

美股3大指數早段向好，道指曾升166點，報33,992點；標指升23點，報4,159點；以科技股為主的納指升56點，報12,198點。

華府傳洽金融業救FRB 撇除能源及食品價格後，3月核心PCE物價指數按年升4.6%，符合預期。同月的美國居民的個人收入及開支按月持平，反映整體消費能力尚算穩健。另外，4月密歇根大學消費信心指數終值報63.5，與初值一樣。

美國科技巨頭最近紛紛公布季度業績，多數企業的表現都好過市場預期。瑞銀財富管理指出，基於高估值等因素，不建議投資者加倉科技股。目前標指的預測市盈率達到18倍，為近一年來最高水平。

回顧過往歷史，當市盈率高於18倍時，市場普遍預期企業盈利增幅會達到14%，而10年期國債孳息率則在兩厘以下。換言之，高估值要靠高增長及低利率環境維持，與目前的情況剛好相反。該行又認為，股市再升空間有限。

企業消息方面，有傳美國聯邦存款保險公司（FDIC）、財政部及聯儲局正就拯救第一共和銀行（FRB）展開緊急會談，因為FRB尋求私營機構幫助的計劃並未有實際進展。

消息指，政府已介入安排FRB與多家金融機構的會議，希望盡快促成一項交易協議，幫其找到「白武士」。FRB股價早段曾跌1.45%。

索尼料收入經營溢利跌 日本綜合企業索尼（Sony）公布了截至3月底止季度及全個財政年度業績。該企上季純利1,281.58億日圓（逾73億港元），按年升15.37%。全年純利9,371.26億日圓（逾540億港元），按年升6.22%，年度收入更增長16.31%至11.53萬億日圓的歷史新高。貢獻最多的遊戲及網絡服務年度收入升33.02%，至3.64萬億日圓；其中包括硬件收入1.55萬億日圓，按年升84.5%。PlayStation 5全年銷量為1,910萬部，按年大增66%，多過其預測目標1,800萬部。

不過，該企預計本財年收入將為11.5萬億日圓，相當於按年微跌0.3%；經營溢利亦會下跌約3%至1.17萬億日圓。索尼美國預託證券（ADR）價格早段曾跌5.52%。