中港利率北向互換通啟動 日限200億

「互換通」被市場視為讓國際投資者以自己的交易和結算習慣，投資內地銀行間利率互換市場的渠道。該文件提出，符合人行要求並完成銀行間債券市場准入備案的境外機構投資者，可通過「北向互換通」參與內地銀行間金融衍生品市場，初期可交易品種為利率互換產品，並以人民幣報價、交易及結算。

人行有關部門負責人表示，「北向互換通」充分考慮境外投資者投資銀行間債券市場的情況，初期全市場每日交易淨限額為200億元人民幣，清算限額為40億元人民幣。未來可根據市場發展情況適時調整額度，並對外公布。兩地監管當局將結合各方面情況，在風險可控、對等互利的原則下，適時研究擴展至「南向互換通」。

港股失守兩萬關 月挫505點 回看昨日港股，恒生指數20,000點關口得而復失，收報19,894點，升54點，五一假期前成交仍然偏弱，全日成交僅1,016.38億元。全周計跌181點或0.9%，總結4月累插505點。