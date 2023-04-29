金管推動銀行增警示服務 防懷疑詐騙交易

電子支付相關騙案有上升趨勢，香港金融管理局助理總裁朱立翹表示，會推動銀行加強對消費者的保障，業界將引入執法部門的詐騙陷阱搜尋器「防騙視伏器」，系統會在客戶進行交易時自行審核收款方，若發現屬於懷疑詐騙交易，將會向客戶發出警示。有關系統已進入測試階段，預期數月內可正式提供服務，日後或進一步擴展至其他支付工具。

首季三成信用卡投訴涉未授權 金管局今年首季接獲約800宗信用卡相關投訴，當中三分之一涉及未授權交易；朱立翹指，相關投訴大多與「釣魚」短訊有關，建議市民在輸入一次性密碼（OTP）之前，要小心查核短訊內容，以免誤中陷阱。助理總裁（銀行操守）區毓麟指，海外的信用卡騙案亦有所增加，與其他地方監管機構討論時均提及要加強消費者教育。

他坦言，如果不分青紅皂白，一概由金融機構為所有電子支付騙案負責，會衍生道德風險，最終令機構營運成本增加，累及其他謹慎使用信用卡的消費者。

另外，金管局發言人表示，周四晚收到銀行通報，部分客戶的信用卡出現重複交易，當局已即時與信用卡組織及收單機構跟進事件。受影響客戶不需要為涉及的重複交易負責。初步相信是次事件不涉及信用卡被盜用。據悉，事件涉及某些以Mastercard支付的交易。

20銀行與虛擬資產商討論開戶 除了電子支付外，有關虛擬資產的監管問題亦備受關注。金管局及證監會昨日舉行圓桌會議，分別有約20家銀行及虛擬資產營運商代表出席，會上雙方交流銀行開戶相關事宜。區毓麟認為，雖然不少報道指虛擬資產公司在本地銀行開戶困難，但錄得的投訴僅屬少數，且未見上升趨勢，反之查詢個案則有所上升；並指未來若有需要，將再次舉辦交流會議。

區氏指，金管局在去年1月已向銀行發出通告，表明銀行可向虛擬資產機構提供銀行服務，也不應「一刀切」拒絕。