港負資產6379宗 按季減半

上季拖欠率12年首增 業界：利淡樓市消息未盡出 本港樓市湧現一輪蝕讓潮過後，負資產最新住宅按揭貸款宗數從去年底的18年高位回落，今年首季為6,379宗，涉及金額343.62億元，按季分別縮減47.55%及48.13%，但今年首季拖欠3個月以上的負資產樓按比率錄0.04%，打破2011年以來一直保持零水平的紀錄。分析指，今次數據或反映中港重新通關後經濟恢復的效應，但樓價在首季彈升後，近期變得反覆，市場仍預期美國繼續加息下，隨時阻斷本港樓價升勢。

香港金融管理局公布，上季負資產按揭貸款佔整體樓按宗數由去年第四季的2.1%，已下跌至1.1%，無抵押部分的金額雖然按季驟降逾七成，但仍有7.25億元。

美勢再加息 外圍經濟堪憂 中原按揭董事總經理王美鳳認為，目前負資產拖欠比率僅0.04%，屬於極低水平，仍低於整體樓按拖欠3個月以上的比率，從數字看，相信只屬個別個案。

王美鳳續指，由於去年樓價跌約15%，無可避免令較新做的高成數按揭，尤其九成按揭用家列入負資產行列，今年通關復常及逐步解除防疫措施等利好因素，帶動首季樓市成交增加、氣氛向好，樓價於今年首季重拾升軌，按季回升7%，因而帶動首季負資產數字掉頭回落。放盤業主亦相應提高叫價，可是最近一手新盤以低價開售令買家不太願意在二手市場追價，故此踏入第二季的4月，樓價暫處橫行窄幅上落形勢。

惟她認為，樓價轉跌機會不大，且現時負資產個案回落，及1至3月經季節調整的失業率跌至3.1%，使得負資產帶來的信貸風險甚低。

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明則指，從差餉物業估價署公布的私人住宅售價指數可見，3月私宅售價指數連升3個月，首季更是連跌5季後回升，顯示今年首季樓市出現「小陽春」。

由於銀行積極爭取按揭業務，對物業估價取態轉趨正面。而樓價由低位反彈，亦使負資產個案顯著回落。若樓價今年內繼續穩步回升，負資產宗數仍有下調空間，更有望回落至千宗以下水平。

不過，現時利淡樓市消息尚未盡出。業界人士提醒，美國加息尾聲漸近，港美息差壓力捱到何時仍屬未知數。同時考慮到外圍經濟復甦前景，在美國金融銀行業連環爆煲後愈趨不明朗，或牽連本港金融樓市等氣氛。

上月新批按揭貸款逾449億 另外，金管局昨公布，3月住宅按揭貸款新申請個案按月增18.87%，新批出貸款額亦多出31.46%，分別達到11,553宗及449.42億元。當中，涉及一手市場交易所批出的貸款增加24.7%，至95.91億元；涉及二手市場交易所批出的貸款增加38.47%，至299.76億元；涉及轉按交易所批出的貸款則增10.87%，至53.75億元。

以香港銀行同業拆息作為定價參考的新批按揭貸款（H按）所佔比例，按月上升10.3個百分點至3月的86.6%。以最優惠貸款利率作定價的新批樓按（P按）比例則大降至9.1%。

2023年首季負資產按揭貸款數字