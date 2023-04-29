元朗舖逾半億沽 租金回報3.8厘

本港舖位成交轉趨活躍，元朗西菁街6個相連街舖以約5,700萬元登記易手，呎價約2.8萬元，租金回報率高達3.8厘。

上述舖位為西菁街9號富盛大廈地下95至100號舖，建築面積共約2,038方呎，租客為食肆，月租約18萬元。

紅磡明安街13號黃埔唐樓地下B104號舖，建築面積約1,300方呎，亦以約3,880萬元售出，呎價近3萬元。租客為日式食店，月租逾8萬元，回報率約2.5厘。該舖原業主於2013年7月以約2,650萬元買入物業，持貨近10年舖位帳面升值約1,230萬元，漲幅約46.4%。

灣仔會展單位2.5億售 此外，甲級寫字樓交投增加，灣仔會展廣場辦公大樓中層02及08至12室寫字樓單位，建築面積約8,206方呎，擁海景及正向電梯，以約2.55億元交吉交易，呎價約31,075元。物業原業主於2009年以約8,040萬元購入，約14年帳面獲利逾1.74億元，升幅約2.2倍。

資料顯示，該廈過去半年成交呎租介乎約39至50元，其中，高層09至12室面積約5,320方呎，以每月約26.6萬元租出，呎租約50元。