新盤出招吸客 天瀧將上載車位價單
必嘉坊‧迎匯單日套4577萬
恒基物業代理董事及營業（二）部總經理韓家輝表示，項目選購三房及四房向海大單位的買家享有車位認購權。發展商指，計劃於五一假期到內地的中原分行，包括珠海及深圳等地作路演及簡介會。而由即日起至5月14日，經該行購入三房或四房戶，並於入伙後經由該行租出單位的首5名一手買家，可享中原測量師行提供的一年租務管理服務。
恒地的紅磡必嘉坊‧迎匯，昨日傍晚發售28伙，並沽出8伙，套現逾4,577.62萬元。同系的利奧坊‧凱岸，昨招標售出1座31樓A室頂層三房特色戶，實用面積632方呎，連平台及天台，成交價2,150萬元為項目新高紀錄，呎價34,019元。
海茵莊園本月暫沽42伙
月內交投頻密的餘貨盤亦出招吸客。九龍建業(00034)的將軍澳海茵莊園，4月至今已沽出約42伙。
該公司市務及銷售部助理總經理陳淑芳表示，今年該盤暫累沽逾180伙，套現逾10億元。現時項目平均呎租約58元，預料可挑戰約70元水平。由昨日起至5月7日，美聯向首5名買家送贈約2.38萬元機票優惠。
傲寓推新價單 592萬入場
此外，其士國際(00025)與市建局合作的旺角傲寓減價出貨。項目昨晚突擊上載價單6號，提供18伙，折實平均呎價約20,152元，開放式入場戶為20樓D室，折實價592萬元，較近一年半前同類戶平逾100萬元，並公布下周二發售9伙。
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