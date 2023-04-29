新盤出招吸客 天瀧將上載車位價單

必嘉坊‧迎匯單日套4577萬

恒基物業代理董事及營業（二）部總經理韓家輝表示，項目選購三房及四房向海大單位的買家享有車位認購權。發展商指，計劃於五一假期到內地的中原分行，包括珠海及深圳等地作路演及簡介會。而由即日起至5月14日，經該行購入三房或四房戶，並於入伙後經由該行租出單位的首5名一手買家，可享中原測量師行提供的一年租務管理服務。